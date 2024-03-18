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Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

18 березня 2024 р. 08:10

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08:10 Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

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18:28Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

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17:12В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу

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12:17 Буданов пояснив, чому в РФ немає протестів через масштабні втрати на війні

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14:04 Росія перекинула ядерну зброю ближче до НАТО — військовий аналітик пояснив, що це означає

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20:47 PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

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19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

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08:10 Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

17 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:52 Відстрочка для аспірантів — Гришина розповіла деталі законопроєкту про мобілізацію

Text
Ексклюзив

19:36 Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

Text
Ексклюзив

18:28 Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

Text
Ексклюзив

17:12 В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу

Text

12:17 Буданов пояснив, чому в РФ немає протестів через масштабні втрати на війні

16 березня 2024
Text

14:04 Росія перекинула ядерну зброю ближче до НАТО — військовий аналітик пояснив, що це означає

Text

00:16 Знову підіймають тарифи — експерт розповів, що подорожчає ще

15 березня 2024
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20:47 PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

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19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

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Збройні сили України продовжують запекло відбиватися від російських окупантів під Авдіївкою. Бої за місто не припиняються. Тим часом Третя штурмова бригада надала українцям подробиці, про які вони й не підозрювали.

Про це і не тільки дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE на YouTube-сторінці.

Прямий ефір

Гостями ранкової студії стали: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, Степан Гавриш, перший заступник РНБО (2008-2011), Руслан Рохов, політтехнолог, Михайло Іваночко, позивний БЕРКУТ? Депутат Івано-Франківської обласної ради, водій - санітар медичного підрозділу батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ", Сергій Демченко, народний депутат України, Слуга Народу, Вʼячеслав Потапенко, політичний аналітик, Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій, Віталій Кулик, футуролог.

Нагадаємо, командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук порівняв втрати України та Росії на Авдіївському напрямку.

Крім того, українське військове командування у лютому ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. Однак бійці продовжують знищувати ворога на цьому напрямі та завдавати йому значних втрат.

 

 

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07:54 Дані про потерпілих від воєнних злочинів РФ зібрали в Єдиному реєстрі — Генпрокуратура

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:53 МЗС Латвії пояснило, що буде з Європою у разі завершення правління Путіна

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12:17 Буданов пояснив, чому в РФ немає протестів через масштабні втрати на війні

16 березня 2024
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14:04 Росія перекинула ядерну зброю ближче до НАТО — військовий аналітик пояснив, що це означає

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00:16 Знову підіймають тарифи — експерт розповів, що подорожчає ще

15 березня 2024
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20:47 PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

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19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE