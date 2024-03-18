Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

Збройні сили України продовжують запекло відбиватися від російських окупантів під Авдіївкою. Бої за місто не припиняються. Тим часом Третя штурмова бригада надала українцям подробиці, про які вони й не підозрювали.

Про це і не тільки дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE на YouTube-сторінці.

Прямий ефір

Гостями ранкової студії стали: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, Степан Гавриш, перший заступник РНБО (2008-2011), Руслан Рохов, політтехнолог, Михайло Іваночко, позивний БЕРКУТ? Депутат Івано-Франківської обласної ради, водій - санітар медичного підрозділу батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ", Сергій Демченко, народний депутат України, Слуга Народу, Вʼячеслав Потапенко, політичний аналітик, Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій, Віталій Кулик, футуролог.

Нагадаємо, командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук порівняв втрати України та Росії на Авдіївському напрямку.

Крім того, українське військове командування у лютому ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. Однак бійці продовжують знищувати ворога на цьому напрямі та завдавати йому значних втрат.