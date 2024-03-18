Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

Вооруженные силы Украины продолжают ожесточенно отбиваться от российских оккупантов под Авдеевкой. Бои за город не прекращаются. Тем временем Третья штурмовая бригада предоставила украинцам подробности, о которых они и не подозревали.

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Гостями утренней студии стали: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, Степан Гавриш, первый заместитель СНБО (2008-2011), Руслан Рохов, политтехнолог, Михаил Иваночко, позывной БЕРКУТ, Депутат Ивано-Франковского областного совета, водитель — санитар медицинского подразделения батальона Свобода 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ", Сергей Демченко, народный депутат Украины, Слуга Народа, Вячеслав Потапенко, политический аналитик, Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, Института Международного права и инноваций, Виталий Кулик, футуролог.

Напомним, командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук сравнил потери Украины и России на Авдеевском направлении.

Кроме того, украинское военное командование в феврале приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Однако бойцы продолжают уничтожать врага на этом направлении и наносить ему значительные потери.