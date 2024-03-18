Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE arrow
Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

18 марта 2024 г. 8:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:10 Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

17 марта 2024
Text
Эксклюзив

22:52Отсрочка для аспирантов — Гришина рассказала детали законопроекта о мобилизации

Text
Эксклюзив

19:36Гудков спрогнозировал, чем закончится голосование в России

Text
Эксклюзив

18:28Доктор экономических наук рассказал, каким образом Россия может распасться на отдельные территории

Text
Эксклюзив

17:12В Украине планируют закрыть школы с малым количеством детей — нардеп объяснила перспективу

Text

12:17 Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне

16 марта 2024
Text

14:04 Россия перебросила ядерное оружие ближе к НАТО — военный аналитик объяснил, что это значит

Text

00:16 Снова поднимают тарифы — эксперт рассказал, что подорожает еще

15 марта 2024
Text

20:47 PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

Text

19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

Text

08:10 Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

17 марта 2024
Text
Эксклюзив

22:52 Отсрочка для аспирантов — Гришина рассказала детали законопроекта о мобилизации

Text
Эксклюзив

19:36 Гудков спрогнозировал, чем закончится голосование в России

Text
Эксклюзив

18:28 Доктор экономических наук рассказал, каким образом Россия может распасться на отдельные территории

Text
Эксклюзив

17:12 В Украине планируют закрыть школы с малым количеством детей — нардеп объяснила перспективу

Text

12:17 Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне

16 марта 2024
Text

14:04 Россия перебросила ядерное оружие ближе к НАТО — военный аналитик объяснил, что это значит

Text

00:16 Снова поднимают тарифы — эксперт рассказал, что подорожает еще

15 марта 2024
Text

20:47 PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

Text

19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Вооруженные силы Украины продолжают ожесточенно отбиваться от российских оккупантов под Авдеевкой. Бои за город не прекращаются. Тем временем Третья штурмовая бригада предоставила украинцам подробности, о которых они и не подозревали.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире Новини.LIVE на YouTube-странице.

Прямой эфир 

Гостями утренней студии стали: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, Степан Гавриш, первый заместитель СНБО (2008-2011), Руслан Рохов, политтехнолог, Михаил Иваночко, позывной БЕРКУТ, Депутат Ивано-Франковского областного совета, водитель — санитар медицинского подразделения батальона Свобода 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ", Сергей Демченко, народный депутат Украины, Слуга Народа, Вячеслав Потапенко, политический аналитик, Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, Института Международного права и инноваций, Виталий Кулик, футуролог.

Напомним, командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук сравнил потери Украины и России на Авдеевском направлении

Кроме того, украинское военное командование в феврале приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Однако бойцы продолжают уничтожать врага на этом направлении и наносить ему значительные потери.

 

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

09:10 В Украине снизился курс доллара после выходных — сколько стоит

08:53 Россия создала новую волну фейков про слабую оборону ВСУ — детали

08:49 Атака на военный объект в Приднестровье — в ISW объяснили, кому и для чего это нужно

08:46 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — клуб принял решение по игроку

08:31 Генштаб назвал самые горячие точки на фронте — какие потери несут оккупанты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:25 Скидки на услуги ЖКХ — какие изменения в льготах для УБД

08:20 В Румынии построят наибольшую базу НАТО в Европе

08:19 В Минэнерго ответили, будет ли Украина продлевать газовый договор с Россией

Text

08:10 Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

08:01 В России готовят масштабные изменения в Черноморском флоте после украинских атак, — ISW

09:10 В Украине снизился курс доллара после выходных — сколько стоит

08:53 Россия создала новую волну фейков про слабую оборону ВСУ — детали

08:49 Атака на военный объект в Приднестровье — в ISW объяснили, кому и для чего это нужно

08:46 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — клуб принял решение по игроку

08:31 Генштаб назвал самые горячие точки на фронте — какие потери несут оккупанты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:25 Скидки на услуги ЖКХ — какие изменения в льготах для УБД

08:20 В Румынии построят наибольшую базу НАТО в Европе

08:19 В Минэнерго ответили, будет ли Украина продлевать газовый договор с Россией

08:01 В России готовят масштабные изменения в Черноморском флоте после украинских атак, — ISW

07:54 Данные о потерпевших от военных преступлений РФ собрали в Едином реестре — Генпрокуратура

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

17 марта 2024
Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

15 марта 2024

07:00 Законопроект о мобилизации — какие новые угрозы для уклонистов

Эксклюзив

06:15 Как перевести деньги за границу — пять способов

05:52 Дроны на НПЗ — что будет с нефтегазовой сферой России

14 марта 2024
Эксклюзив

19:03 Система "Оберіг" при мобилизации — что это такое и можно ли ее избежать

Эксклюзив

18:01 Был реквизитором, а стал воином — история добровольца, потерявшего ногу (видео)

13 марта 2024
Новость с видео

21:01 Бойцы третьей штурмовой о выходе из Авдеевки, деньгах и переговорах с РФ — эксклюзивные заявления

Text

08:10 Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

17 марта 2024
Text
Эксклюзив

22:52 Отсрочка для аспирантов — Гришина рассказала детали законопроекта о мобилизации

Text
Эксклюзив

19:36 Гудков спрогнозировал, чем закончится голосование в России

Text
Эксклюзив

18:28 Доктор экономических наук рассказал, каким образом Россия может распасться на отдельные территории

Text
Эксклюзив

17:12 В Украине планируют закрыть школы с малым количеством детей — нардеп объяснила перспективу

Text

12:17 Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне

16 марта 2024
Text

14:04 Россия перебросила ядерное оружие ближе к НАТО — военный аналитик объяснил, что это значит

Text

00:16 Снова поднимают тарифы — эксперт рассказал, что подорожает еще

15 марта 2024
Text

20:47 PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

Text

19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE