Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

Президент Франції Емманюель Макрон не виключає введення іноземних військ НАТО в Україну. Що про це думають українці — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Чи введуть війська НАТО в Україну

"Треба ввести війська і розгромити Росію. Я думаю, введуть. Це точно, я вам говорю. Вони ж тоже бояться, щоб їх не громили".

"Я вірю в нас, вірю, що хлопці наші сильні. Ми сильний народ, ми впораємось і люди на нашій стороні".

"Не вірю. Немає сенсу їм втягуватися у війну, вони скоріше дадуть ще трохи зброї. А введення військ — це вже треба, щоб катастрофа була в Україні. До цього не дійде".

"Це було б запобіжником з боку подальших дій з боку Росії".

"Я б не заперечував це, звичайно. Коли російська сторона наголошує на тому, що Україна не переможе у відкритій боротьбі, то це правда, ми не переможемо. Ми не переможемо Росію наодинці, а от разом".

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди.

Водночас, за словами Столтенберга, в Альянсу немає намірів ввести війська на територію України.