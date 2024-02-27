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Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

27 лютого 2024 р. 19:13

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Text

19:13 Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

Text

18:43 За яких умов можна мобілізувати поліцейських — інтерв'ю з експертом

Text

18:32 Закони щодо зброї — в МВС розповіли, над якими документами працюють

Text

18:03 Масштабні мітинги у Варшаві — фермери застосували сигнальні ракети та дим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:26 Мобілізація в'язнів — чому ініціатива невдала та на що слід звернути увагу

Text

16:31 Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

Text

15:54 В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

Text

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Президент Франції Емманюель Макрон не виключає введення іноземних військ НАТО в Україну. Що про це думають українці — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи введуть війська НАТО в Україну

"Треба ввести війська і розгромити Росію. Я думаю, введуть. Це точно, я вам говорю. Вони ж тоже бояться, щоб їх не громили". 

"Я вірю в нас, вірю, що хлопці наші сильні. Ми сильний народ, ми впораємось і люди на нашій стороні". 

"Не вірю. Немає сенсу їм втягуватися у війну, вони скоріше дадуть ще трохи зброї. А введення військ — це вже треба, щоб катастрофа була в Україні. До цього не дійде". 

"Це було б запобіжником з боку подальших дій з боку Росії". 

"Я б не заперечував це, звичайно. Коли російська сторона наголошує на тому, що Україна не переможе у відкритій боротьбі, то це правда, ми не переможемо. Ми не переможемо Росію наодинці, а от разом". 

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити  відправлення до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди.

Водночас, за словами Столтенберга, в Альянсу немає намірів ввести війська на територію України.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:31 Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

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