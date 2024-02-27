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Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

27 февраля 2024 г. 19:13

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19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

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18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

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18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

Text

17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Text

15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

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Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает введения иностранных войск НАТО в Украину. Что об этом думают украинцы — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Введут ли войска НАТО в Украину

"Надо ввести войска и разгромить Россию. Я думаю, введут. Это точно, я вам говорю. Они ведь тоже боятся, чтобы их не громили".

"Я верю в нас, верю, что ребята наши сильные. Мы сильный народ, мы справимся и люди на нашей стороне".

"Не верю. Нет смысла им втягиваться в войну, они, скорее, дадут еще немного оружия. А ввод войск — это уже надо, чтобы катастрофа была в Украине. До этого не дойдет".

"Это было бы предохранителем со стороны дальнейших действий со стороны России".

"Я бы не отрицал это, конечно. Когда российская сторона отмечает то, что Украина не победит в открытой борьбе, то это правда, мы не победим. Мы не победим Россию наедине, а вот вместе".

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия.

В то же время, по словам Столтенберга, у Альянса нет намерений ввести войска на территорию Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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