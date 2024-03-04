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Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

04 березня 2024 р. 12:51

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12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

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12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

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12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Text

11:38 Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Text

10:50 Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Херсон — є загиблий

Text

08:00 Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

3 березня 2024
Text

18:44 Мільйони в кишенях — Бахматов назвав зарплату заступників Кличка

Text

15:13 Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

Text

10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

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Народний депутат від фракції "слуга народу" Андрій Демченко на підставі чуток заявив, що є велика ймовірність ухвалення законопроєктів щодо введення іноземних військ в Україну. Він вважає, що за потреби президент Володимир Зеленський особисто може ініціювати такі кроки. 

Про це політик сказав в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Введення іноземних військ в Україну

За словами Демченка,  з лютого 2022 року народні обранці ухвалили чимало змін до законодавства. Зокрема, в цьому напрямку була передбачена гібридна можливість служби громадян інших країн в лавах Збройних Сил.

Крім того, він додав, що на рівні чуток зараз існує інформація щодо ухвалення законопроєктів про введення іноземних військ в Україну.  

"Є чутки про ухвалення законопроєктів щодо участі іноземних військових на нашій території. Звісно це буде рішення парламенту, але воно відповідатиме переконанням глави держави", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

У відповідь на заяву президента Франції Емманюеля Макрона російський диктатор Володимир Путін пригрозив ракетним ударом по країнах, які направлять свої війська в Україну.

 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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