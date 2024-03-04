Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Народний депутат від фракції "слуга народу" Андрій Демченко на підставі чуток заявив, що є велика ймовірність ухвалення законопроєктів щодо введення іноземних військ в Україну. Він вважає, що за потреби президент Володимир Зеленський особисто може ініціювати такі кроки.

Про це політик сказав в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Введення іноземних військ в Україну

За словами Демченка, з лютого 2022 року народні обранці ухвалили чимало змін до законодавства. Зокрема, в цьому напрямку була передбачена гібридна можливість служби громадян інших країн в лавах Збройних Сил.

Крім того, він додав, що на рівні чуток зараз існує інформація щодо ухвалення законопроєктів про введення іноземних військ в Україну.

"Є чутки про ухвалення законопроєктів щодо участі іноземних військових на нашій території. Звісно це буде рішення парламенту, але воно відповідатиме переконанням глави держави", — сказав Демченко.

Нагадаємо, Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

У відповідь на заяву президента Франції Емманюеля Макрона російський диктатор Володимир Путін пригрозив ракетним ударом по країнах, які направлять свої війська в Україну.