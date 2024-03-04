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Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

4 марта 2024 г. 12:51

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12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

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12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

Text

11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Text

10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

3 марта 2024
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18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

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15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

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10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

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Народный депутат от фракции "слуга народа" Андрей Демченко на основании слухов заявил, что есть большая вероятность принятия законопроектов о введении иностранных войск в Украину. Он считает, что в случае необходимости президент Владимир Зеленский лично может инициировать такие шаги.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Введение иностранных войск в Украину

По словам Демченко, с февраля 2022 народные избранники приняли немало изменений в законодательство. В частности, в этом направлении была предусмотрена гибридная возможность службы граждан других стран в рядах Вооруженных Сил.

Кроме того, он добавил, что на уровне слухов сейчас существует информация о принятии законопроектов о введении иностранных войск в Украину.

"Есть слухи о принятии законопроектов об участии иностранных военных на нашей территории. Конечно, это будет решение парламента, но оно будет соответствовать убеждениям главы государства", — сказал Демченко.

Напомним, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

В ответ на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона российский диктатор Владимир Путин пригрозил ракетным ударом по странам, которые направят свои войска в Украину.

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