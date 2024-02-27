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Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

27 лютого 2024 р. 15:06

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15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

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Text

13:34 У 3-й ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

Text

12:57 У Кривому Розі приватна фірма наживається на похоронах військових — деталі

Text

12:25 Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

Text

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Військовий Микола Мельник заявив, що у Кринках на Херсонщині російські окупанти понесли ще більші втрати, ніж у Авдіївці на Донеччині. Наразі, за його словами, Збройні сили тримають оборону в регіоні та дають відсіч ворогу. 

Про це екскомандувач 4-ї роти 47-ї механізованої бригади сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Як розповів Мельник, до населеного пункту Кринки росіяни стягують велику кількість військової техніки та піхоти. За його словами, це ті сили, які потенційно могли б наступати у районі Роботиного на Запоріжжі чи Синьківки на Харківщині. 

Ба більше, військовий каже, що якщо порівнювати статистику, то у Кринках ворог зазнав ще більше втрат, аніж в Авдіївці. 

"Морська піхота сконцентрувала на себе величезну кількість російських сил, яку постійно утилізують. За Кринки зараз росіяни понесли трохи більше втрат, ніж за Авдіївку", — сказав Мельник. 

Він додав, у цьому регіоні українські захисники тримають оборону дають потужну відповідь ворогу.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ спростували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про захоплення російською армією населеного пункту Кринки.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що такі заяви потрібні російському керівництву, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у Російській Федерації.

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15:10 Арешт офісу "Сінево" у Києві — в ДБР розповіли деталі справи

15:08 Втрати Росії вбитими та пораненими — у Генштабі назвали цифру та пояснили, як рахують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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