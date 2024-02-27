Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

Військовий Микола Мельник заявив, що у Кринках на Херсонщині російські окупанти понесли ще більші втрати, ніж у Авдіївці на Донеччині. Наразі, за його словами, Збройні сили тримають оборону в регіоні та дають відсіч ворогу.

Про це екскомандувач 4-ї роти 47-ї механізованої бригади сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Як розповів Мельник, до населеного пункту Кринки росіяни стягують велику кількість військової техніки та піхоти. За його словами, це ті сили, які потенційно могли б наступати у районі Роботиного на Запоріжжі чи Синьківки на Харківщині.

Ба більше, військовий каже, що якщо порівнювати статистику, то у Кринках ворог зазнав ще більше втрат, аніж в Авдіївці.

"Морська піхота сконцентрувала на себе величезну кількість російських сил, яку постійно утилізують. За Кринки зараз росіяни понесли трохи більше втрат, ніж за Авдіївку", — сказав Мельник.

Він додав, у цьому регіоні українські захисники тримають оборону дають потужну відповідь ворогу.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ спростували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про захоплення російською армією населеного пункту Кринки.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що такі заяви потрібні російському керівництву, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у Російській Федерації.