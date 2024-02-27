Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне arrow
Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

27 февраля 2024 г. 15:06

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Text

15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

Text

14:21 Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

Text

13:34 В 3-й ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

Text

12:57 В Кривом Роге частная фирма наживается на похоронах военных — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

Text

11:10 Откуда Россия могла узнать о планах контрнаступления ВСУ в 2023-м — эксперт рассказал

Text

10:33 Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

Text

08:00Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс. правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Text

15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

Text

14:21 Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

Text

13:34 В 3-й ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

Text

12:57 В Кривом Роге частная фирма наживается на похоронах военных — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

Text

11:10 Откуда Россия могла узнать о планах контрнаступления ВСУ в 2023-м — эксперт рассказал

Text

10:33 Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

Text

08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс. правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Военный Николай Мельник заявил, что в Крынках на Херсонщине российские оккупанты понесли еще больше потерь, чем в Авдеевке Донецкой области. По его словам, Вооруженные силы держат оборону в регионе и дают отпор врагу.

Об этом экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады сказал в интервью на Новини.LIVE.

Ситуация на левобережье Херсона

Как рассказал Мельник, к населенному пункту Крынки россияне стягивают большое количество военной техники и пехоты. По его словам, это те силы, которые потенциально могли наступать в районе Работино на Запорожье или Синьковки на Харьковщине.

Более того, военный говорит, что если сравнивать статистику, то в Крынках враг понес еще больше потерь, чем в Авдеевке.

"Морская пехота сконцентрировала на себе огромное количество российских сил, которых постоянно утилизируют. За Крынки сейчас россияне понесли немного больше потерь, чем за Авдеевку", — сказал Мельник.

Он добавил, что в этом регионе украинские защитники держат оборону дают мощный ответ врагу.

Напомним, ранее в ВСУ опровергли заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о захвате российской армией населенного пункта Крынки.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что такие заявления нужны российскому руководству, чтобы усилить желаемый информационный эффект в преддверии президентских выборов в Российской Федерации.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

16:19 ВСУ сбили второй за день российский истребитель Су-34

16:15 Российские "Ониксы" снова в Крыму, — Гуменюк

16:14 АЗС для ВСУ — как украинский бизнес помогает военным

15:59 Девушка игрока Динамо показала, что наденет для гостей из Донецка — им не понравится

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:52 Перекрытые дороги, файеры и соломенный танк — в Варшаве проходит большой протест фермеров

15:46 Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

15:45 Гранаты за 2 тысячи гривен — в Одессе разоблачили продажу боеприпасов

15:29 Барселона вычеркнула Дани Алвеса из своей истории

15:15 В портах Большой Одессы увеличилось количество химических танкеров — что известно об экспорте

16:19 ВСУ сбили второй за день российский истребитель Су-34

16:15 Российские "Ониксы" снова в Крыму, — Гуменюк

16:14 АЗС для ВСУ — как украинский бизнес помогает военным

15:59 Девушка игрока Динамо показала, что наденет для гостей из Донецка — им не понравится

15:52 Перекрытые дороги, файеры и соломенный танк — в Варшаве проходит большой протест фермеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:46 Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

15:45 Гранаты за 2 тысячи гривен — в Одессе разоблачили продажу боеприпасов

15:29 Барселона вычеркнула Дани Алвеса из своей истории

15:15 В портах Большой Одессы увеличилось количество химических танкеров — что известно об экспорте

15:11 В Третьей штурмовой рассказали, что сейчас происходит под Авдеевкой

Новость с фото

06:40 Цены на металлолом в феврале — сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Эксклюзив

06:36 Дружба с Ахметовым, связи с россиянами и сценарии войны, — интервью Дмитрия Гордона

06:30 IRIS-T SLX — получат ли ВСУ модернизированные германские системы ПВО

Эксклюзив

06:17 Нацстратегия доходов: как правительство планирует переводить ФЛП на общую систему налогообложения

26 февраля 2024

21:50 Два года войны в цифрах — как изменилась экономика страны и жизнь украинцев

Новость с фото

08:00 ТОП-25 налогоплательщиков парламента — сколько народные депутаты платят в бюджет

06:30 Иностранцы за Россию — зачем Кремль вербует на войну африканцев и непальцев

06:02 Цены на продукты в Украине — на сколько в феврале подорожали фрукты

25 февраля 2024

06:30 Два года войны — от чего спасли Украину и мир Вооруженные силы

Новость с фото

05:55 Два года не дома — как живут украинцы в Испании

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Text

15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

Text

14:21 Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

Text

13:34 В 3-й ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

Text

12:57 В Кривом Роге частная фирма наживается на похоронах военных — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

Text

11:10 Откуда Россия могла узнать о планах контрнаступления ВСУ в 2023-м — эксперт рассказал

Text

10:33 Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

Text

08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс. правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE