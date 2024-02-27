Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

Военный Николай Мельник заявил, что в Крынках на Херсонщине российские оккупанты понесли еще больше потерь, чем в Авдеевке Донецкой области. По его словам, Вооруженные силы держат оборону в регионе и дают отпор врагу.

Об этом экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады сказал в интервью на Новини.LIVE.

Ситуация на левобережье Херсона

Как рассказал Мельник, к населенному пункту Крынки россияне стягивают большое количество военной техники и пехоты. По его словам, это те силы, которые потенциально могли наступать в районе Работино на Запорожье или Синьковки на Харьковщине.

Более того, военный говорит, что если сравнивать статистику, то в Крынках враг понес еще больше потерь, чем в Авдеевке.

"Морская пехота сконцентрировала на себе огромное количество российских сил, которых постоянно утилизируют. За Крынки сейчас россияне понесли немного больше потерь, чем за Авдеевку", — сказал Мельник.

Он добавил, что в этом регионе украинские защитники держат оборону дают мощный ответ врагу.

Напомним, ранее в ВСУ опровергли заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о захвате российской армией населенного пункта Крынки.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что такие заявления нужны российскому руководству, чтобы усилить желаемый информационный эффект в преддверии президентских выборов в Российской Федерации.