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Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Херсон — є загиблий

Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Херсон — є загиблий

04 березня 2024 р. 10:50

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10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

2 березня 2024
Text

21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

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Російські окупанти черговий раз обстріляли Херсон уночі, 4 березня. Під прицілом були житлові будинки. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула. 

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телеканалу Еспресо. 

Наслідки обстрілу Херсону

За словами Соболевського, окупанти не припиняли обстріли Херсону та області ще зі вчора. Уночі під прицілом були житлові забудови та приватний сектор. 

Внаслідок атаки зафіксовані влучання у багатоповерхівку.  Крім того, ворожий вогонь пошкодив гуманітарний центр. 

На жаль, загинула одна людина. 

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі.

На наступний день, 3 березня, у місті завершили пошуково-рятувальну операцію.  Під завалами знайшли 12 загиблих. 

 

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