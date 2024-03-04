Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон ночью, 4 марта. Под прицелом находились жилые дома. В результате вражеской атаки один человек погиб.
Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телеканала Эспрессо.
Последствия обстрела Херсона
По словам Соболевского, оккупанты не прекращали обстрелы Херсона и области еще со вчера. Ночью под прицелом находилась жилая застройка и частный сектор.
В результате атаки зафиксированы попадания в многоетажку. Кроме того, вражеский огонь повредил гуманитарный центр.
К сожалению, погиб один человек.
Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе.
На следующий день, 3 марта, в городе завершили поисково-спасательную операцию. Под завалами обнаружили 12 погибших.