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Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

4 марта 2024 г. 10:50

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11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Text

10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

3 марта 2024
Text

18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Text

15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Text

10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

2 марта 2024
Text

21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

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12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

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Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон ночью, 4 марта. Под прицелом находились жилые дома. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телеканала Эспрессо.

Последствия обстрела Херсона

По словам Соболевского, оккупанты не прекращали обстрелы Херсона и области еще со вчера. Ночью под прицелом находилась жилая застройка и частный сектор.

В результате атаки зафиксированы попадания в многоетажку. Кроме того, вражеский огонь повредил гуманитарный центр.

К сожалению, погиб один человек.

Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе.

На следующий день, 3 марта, в городе завершили поисково-спасательную операцию. Под завалами обнаружили 12 погибших.

 

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11:45 Попадание в жилой дом в Одессе — целенаправленный терроризм россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:37 Ощадбанк ввел сервис безналичной оплаты в ОщадPAY — есть ли комиссия

11:25 Россияне заявили об атаке дронов на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

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10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

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21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

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18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

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14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

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12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве