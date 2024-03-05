Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

На сході України російські окупанти намагаються штурмувати на окремих ділянках, проте безуспішно. Українські захисники потребують військової допомоги, особливо артилерії.

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Ситуація на східному напрямку фронту

"Вони почали працювати на якихось конкретних напрямках. Якщо раніше це було на якійсь окремій зоні, то зараз на окремих напрямках вони пробують робити штурми, але безуспішно", — сказав один із захисників, говорячи про загальну ситуацію на сході.

Він додав, що захисники дуже потребують військової підтримки, особливо артилерії. Адже її, каже, не замінять жодні дрони, хоча це озброєння теж необхідне.

"Самі чутки про те, що не буде допомагати Захід, вже трохи насторожують", — сказав захисник.

Нагадаємо, Олександр Сирський провів телефонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Сторони обговорили ситуацію на фронті та військові потреби України.

До слова, у Третій штурмовій показали, як ефектно спопеляють ворожу техніку під Авдіївкою.