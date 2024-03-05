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Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

5 марта 2024 г. 17:23

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17:23 Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

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16:01 Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

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15:16 Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

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14:40 Игнат ответил, действительно ли американские истребители F-35 защищают украинское небо

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Text

13:57 Подлежит ли корабль РФ "Сергей Котов" ремонту — Гуменюк ответила

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13:07 В Раде раскритиковали некоторые учебные заведения — в чем причина

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На востоке Украины российские оккупанты пытаются штурмовать на отдельных участках, однако безуспешно. Украинские защитники нуждаются в военной помощи, особенно в артиллерии.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Ситуация на восточном направлении фронта

"Они начали работать на каких-то конкретных направлениях. Если раньше это было на какой-то отдельной зоне, то сейчас на отдельных направлениях они пытаются делать штурмы, но безуспешно", — сказал один из защитников, говоря об общей ситуации на востоке.

Он добавил, что защитники очень нуждаются в военной поддержке, особенно артиллерии. Ведь ее, говорит, не заменят никакие дроны, хотя это вооружение тоже необходимо.

"Самые слухи о том, что не будет помогать Запад, уже немного настораживают", — сказал защитник.

Напомним, Александр Сырский провел телефонные переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Стороны обсудили ситуацию на фронте и военные нужды Украины.

К слову, в Третьей штурмовой показали, как эффектно испепеляют вражескую технику под Авдеевкой.

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