Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

На востоке Украины российские оккупанты пытаются штурмовать на отдельных участках, однако безуспешно. Украинские защитники нуждаются в военной помощи, особенно в артиллерии.

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Ситуация на восточном направлении фронта

"Они начали работать на каких-то конкретных направлениях. Если раньше это было на какой-то отдельной зоне, то сейчас на отдельных направлениях они пытаются делать штурмы, но безуспешно", — сказал один из защитников, говоря об общей ситуации на востоке.

Он добавил, что защитники очень нуждаются в военной поддержке, особенно артиллерии. Ведь ее, говорит, не заменят никакие дроны, хотя это вооружение тоже необходимо.

"Самые слухи о том, что не будет помогать Запад, уже немного настораживают", — сказал защитник.

Напомним, Александр Сырский провел телефонные переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Стороны обсудили ситуацию на фронте и военные нужды Украины.

К слову, в Третьей штурмовой показали, как эффектно испепеляют вражескую технику под Авдеевкой.