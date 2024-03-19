Військовий розповів, яка різниця в забезпеченні снарядами в України та Росії

В українських збройних сил спостерігається дефіцит артилерійських та танкових боєприпасів на фронті. Водночас у ворога їх стає дедалі більше.

Про це заявив доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

Забезпечення снарядами

За його словами, влітку в ЗСУ був паритет з ворогом по снарядах, однак зараз такого нема — боєприпасів у росіян дедалі більшає, а у нас меншає.

"Але зараз артилерія працює дуже влучно, як жартують самі наші артилеристи, що в нас снарядів менше — тому маємо працювати точніше", — сказав Сазонов.

Військовий додав, що, звісно, боєприпасів забагато не буває.

"Як жартує наш "зам по бою", коли вже жодного окупанта не залишиться, а у нас буде трохи снарядів — тоді ми скажемо що їх достатньо", — зауважив він.

Раніше радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі зазначив, що Україні не вистачає боєприпасів на передовій. Тому Збройні сили змушені відходити на другу та третю лінії оборони в Донецькій області.

Також ми писали, що ЗСУ відчувають нестачу боєприпасів для систем ППО. До кінця березня запаси ракет для деяких систем ППО можуть бути вичерпані.

Крім того, Швеція хоче підтримати чеську ініціативу, спрямовану на подання 30 млн євро на купівлю боєприпасів для України. Це рішення стане частиною 15-го пакету військової допомоги Києву.