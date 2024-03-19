Военный рассказал, какая разница в снабжении снарядами в Украине и России

У украинских вооруженных сил наблюдается дефицит артиллерийских и танковых боеприпасов на фронте. В то же время у врага их становится все больше.

Об этом заявил доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Обеспечение снарядами

По его словам, летом в ВСУ был паритет с врагом по снарядам, однако сейчас такого нет — боеприпасов у россиян все больше, а у нас становится все меньше.

"Но сейчас артиллерия работает очень точно, как шутят сами наши артиллеристы, что у нас снарядов меньше — поэтому должны работать точнее", — сказал Сазонов.

Военный добавил, что, конечно, боеприпасов слишком много не бывает.

"Как шутит наш "зам по бою", когда уже ни одного оккупанта не останется, а у нас будет немного снарядов — тогда мы скажем, что их достаточно", — отметил он.

Ранее советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби отметил, что Украине не хватает боеприпасов на передовой. Поэтому вооруженные силы вынуждены отходить на вторую и третью линии обороны в Донецкой области.

Также мы писали, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов для систем ПВО. К концу марта запасы ракет для некоторых систем ПВО могут быть исчерпаны.

Кроме того, Швеция хочет поддержать чешскую инициативу, направленную на предоставление 30 млн евро на покупку боеприпасов для Украины. Это решение станет частью 15-го пакета военной помощи Киеву.