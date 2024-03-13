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Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

13 березня 2024 р. 18:04

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18:04 Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

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18:04 Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

Text

17:22 Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

Text

15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

Text

14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

Text

13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Text

12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Text

08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
Text

21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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Український військовослужбовець Євген Дикий упевнений, що якщо мобілізовувати людей за рівнем зарплати, то можна спровокувати "Майдан-3". Він також наголосив, що варіант, коли роботодавець сплачуватиме збори за критично важливого для себе працівника — більш прийнятний.

Про це Дикий розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Як провадити мобілізацію

Аналітик зазначив, що помилкові рішення влади можуть призвести до невдоволення суспільства. Окрім того, російські спецслужби будуть ні до чого.

Військовий наголосив, що варіант, коли роботодавець сплачуватиме збори за критично важливого для себе працівника — більш прийнятний.

Водночас ця "виплата за бронь" має дорівнювати сумі, необхідній для місячного утримання одного військового.

Раніше ми писали, який вигляд повинна мати повістка та які дані мають бути зазначені обов'язково. 

Також ми інформували, хто має право не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою.

Крім цього, радимо дізнатися, чи введуть обмеження в Україні щодо банківських рахунків ухилянтів.

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17:48 Прикордонники показали, як знищують протитанкову гармату окупантів

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17:45 Допомогу при народженні дитини хочуть збільшити вдесятеро — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:39 ПСЖ може заплатити за зірку Ліверпуля 140 млн євро

17:34 Арешт або штраф — яка відповідальність загрожує за неявку у ТЦК

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18:04 Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

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17:22 Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

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15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

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14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

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13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

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12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE