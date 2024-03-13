Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

Український військовослужбовець Євген Дикий упевнений, що якщо мобілізовувати людей за рівнем зарплати, то можна спровокувати "Майдан-3". Він також наголосив, що варіант, коли роботодавець сплачуватиме збори за критично важливого для себе працівника — більш прийнятний.

Про це Дикий розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Як провадити мобілізацію

Аналітик зазначив, що помилкові рішення влади можуть призвести до невдоволення суспільства. Окрім того, російські спецслужби будуть ні до чого.

Військовий наголосив, що варіант, коли роботодавець сплачуватиме збори за критично важливого для себе працівника — більш прийнятний.

Водночас ця "виплата за бронь" має дорівнювати сумі, необхідній для місячного утримання одного військового.

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