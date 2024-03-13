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Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

13 марта 2024 г. 18:04

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18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

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20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

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17:22 Ограничение на управление автомобилями для уклонистов — Федиенко рассказал, как это будет работать

Text

15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

Text

14:59 Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

Text

13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

Text

12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

Text

08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
Text

21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

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20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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Украинский военнослужащий Евгений Дикий уверен, что если мобилизовывать людей по уровню зарплаты, можно спровоцировать "Майдан-3". Он также подчеркнул, что вариант, когда работодатель будет платить сборы за критически важного для себя работника, более приемлем.

Об этом Дикий рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Как производить мобилизацию

Аналитик отметил, что ошибочные решения власти могут привести к недовольству общества. Кроме того, российские спецслужбы будут ни при чем.

Военный подчеркнул, что вариант, когда работодатель будет платить сборы за критически важного для себя работника, более приемлем.

В то же время эта "выплата за бронь" должна быть равна сумме, необходимой для месячного содержания одного военного.

Раньше мы писали, какой вид должна выглядеть повестка и какие данные должны быть указаны обязательно.

Также мы информировали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Кроме этого, советуем узнать, введут ли ограничения в Украине по банковским счетам ухилянцев.

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17:50 Американская авиация контролирует ситуацию в Черном море — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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