Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

Украинский военнослужащий Евгений Дикий уверен, что если мобилизовывать людей по уровню зарплаты, можно спровоцировать "Майдан-3". Он также подчеркнул, что вариант, когда работодатель будет платить сборы за критически важного для себя работника, более приемлем.

Об этом Дикий рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Как производить мобилизацию

Аналитик отметил, что ошибочные решения власти могут привести к недовольству общества. Кроме того, российские спецслужбы будут ни при чем.

Военный подчеркнул, что вариант, когда работодатель будет платить сборы за критически важного для себя работника, более приемлем.

В то же время эта "выплата за бронь" должна быть равна сумме, необходимой для месячного содержания одного военного.

Раньше мы писали, какой вид должна выглядеть повестка и какие данные должны быть указаны обязательно.

Также мы информировали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Кроме этого, советуем узнать, введут ли ограничения в Украине по банковским счетам ухилянцев.