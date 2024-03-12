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Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

12 березня 2024 р. 11:30

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Text

09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Text

08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

Text

07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
Text

22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Text

18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

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18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

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Доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов прокоментував події в Бєлгородській області, куди зайшли легіон "Свобода Росії", російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон. За словами Сазонова, Україна не має жодного відношення до цих подій, тому "це їхня внутрішня справа".

Про це військовий повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Україна не причетна до операції російських добровольців у Бєлгородській області

Сазонов наголосив, що Україна та її військові жодним чином не пов'язані з подіями на Бєлгородщині. При цьому доброволець підкреслив, що такі події позитивно впливають на Україну, тому що це не дозволяє військам РФ наступати на територію нашої держави.

"Це не ми. Це їхня внутрішня справа, а танки та зброю можна придбати в кожному воєнторзі. Такі дії на Росії змушують росіян розташовувати там боєздатні частини, щоб захистити свою територію. Тому це не дозволяє їм перекинути війська на українську територію. Це дуже позитивно, що бойові дії йдуть в Росії. Вони самі цю пожежу зробили, нехай тепер самі її гасять, але вже в себе вдома", — наголосив Сазонов.

Нагадаємо, 12 березня російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. Військові звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. Вони додали, що підуть на вибори президента Росії.

Додамо, Бійці легіону "Свобода Росії" знищили бронетранспортер загарбників. Це сталося в селищі Тьоткіно Курської області.

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11:09 У ЗМІ повідомляють про збиття винищувача Су-34 на Бєлгородщині

11:06 У Disney пояснили, чому не включили "20 днів у Маріуполі" у скорочену телеверсію "Оскара"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:05 Бійці "Свободи Росії" знищили БТР окупантів у Курській області

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

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09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

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07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

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22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

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18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

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17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини