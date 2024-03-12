Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов прокоментував події в Бєлгородській області, куди зайшли легіон "Свобода Росії", російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон. За словами Сазонова, Україна не має жодного відношення до цих подій, тому "це їхня внутрішня справа".

Про це військовий повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Україна не причетна до операції російських добровольців у Бєлгородській області

Сазонов наголосив, що Україна та її військові жодним чином не пов'язані з подіями на Бєлгородщині. При цьому доброволець підкреслив, що такі події позитивно впливають на Україну, тому що це не дозволяє військам РФ наступати на територію нашої держави.

"Це не ми. Це їхня внутрішня справа, а танки та зброю можна придбати в кожному воєнторзі. Такі дії на Росії змушують росіян розташовувати там боєздатні частини, щоб захистити свою територію. Тому це не дозволяє їм перекинути війська на українську територію. Це дуже позитивно, що бойові дії йдуть в Росії. Вони самі цю пожежу зробили, нехай тепер самі її гасять, але вже в себе вдома", — наголосив Сазонов.

Нагадаємо, 12 березня російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. Військові звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. Вони додали, що підуть на вибори президента Росії.

Додамо, Бійці легіону "Свобода Росії" знищили бронетранспортер загарбників. Це сталося в селищі Тьоткіно Курської області.