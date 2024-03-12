Военный объяснил, причастна ли Украина к спецоперации добровольцев РФ в Белгороде

Доброволец спецподразделения "Грім" Кирилл Сазонов прокомментировал события в Белгородской области, куда вошли легион "Свобода России", российский добровольческий корпус и Сибирский батальон. По словам Сазонова, Украина не имеет никакого отношения к этим событиям, поэтому "это их внутреннее дело".

Об этом военный сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Украина не имеет отношения к операции российских добровольцев в Белгородской области

Сазонов подчеркнул, что Украина и ее военные никак не связаны с событиями на Белгородщине. При этом доброволец подчеркнул, что такие события оказывают положительное влияние на Украину, так как это не позволяет войскам РФ наступать на территорию нашего государства.

"Это не мы. Это их внутреннее дело, а танки и оружие можно приобрести в каждом военторге. Такие действия на России заставляют россиян размещать там боеспособные части, чтобы защитить свою территорию. Поэтому это не позволяет им перебросить войска на украинскую территорию. Это очень положительно, что боевые действия идут в России. Они сами этот пожар сделали, пусть теперь сами его тушат, но уже у себя дома", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, 12 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область. Военные обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. Они добавили, что пойдут на выборы президента России.

Добавим, бойцы легиона "Свобода России" уничтожили бронетранспортер захватчиков. Это произошло в поселке Теткино Курской области.