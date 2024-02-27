В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

Військовий Микола Мельник заявив, що поки триває війна загроза для таких міст, як Курахово, Слов'янськ, Донецьк, Краматорськ тощо на Донеччині зберігається. Він наголосив, що все залежить від готовності українців захищатися.

Про це екскомандувач 4-ї роти 47-ї механізованої бригади сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

"Чи є загроза цим містам? Ну, звісно, є. Все залежатиме від готовності українців захищатися. Якщо наше суспільство думає, що можна не наповнити армію солдатами і щось вимагати, то ні, так вже не вийде", — сказав Мельник, говорячи про загрозу для міст на Донеччині.

Він наголосив, що ті сили, які наразі перебувають на лінії фронту, не здатні постійно успішно обороняти Україну. За його словами, українці повинні прийняти цей факт і мобілізуватися до армії, інакше — наша держава ризикує втратити свої території.

"Або ви змиритеся з тим, що ваші чоловіки, брати, кохані підуть на фронт, або ми втрачатимемо територію. Неможливо тими силами, які у нас є зараз обороняти такий великий фронт, причому успішно", — сказав Мельник.

Військовий наголосив, що зараз необхідна ротація та оновлення системи підготовки.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки Донецької області окупанти продовжують активні бойові дії та штурми. Саме місто та навколишні населені пункти перебувають під постійними ворожими обстрілами.

В самому місті окупанти вже почали видавати російські паспорти місцевим жителям та тішиться, що вони "визволили" Авдіївку.