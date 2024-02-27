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В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

27 лютого 2024 р. 15:54

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15:54 В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

Text

15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

Text

14:21 Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

Text

13:34 У 3-й ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:57 У Кривому Розі приватна фірма наживається на похоронах військових — деталі

Text

12:25 Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

Text

11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

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10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

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08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис. правок — ефір Новини.LIVE

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Військовий Микола Мельник заявив, що поки триває війна загроза для таких міст, як Курахово, Слов'янськ, Донецьк, Краматорськ тощо на Донеччині зберігається. Він наголосив, що все залежить від готовності українців захищатися. 

Про це екскомандувач 4-ї роти 47-ї механізованої бригади сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку 

"Чи є загроза цим містам? Ну, звісно, є. Все залежатиме від готовності українців захищатися. Якщо наше суспільство думає, що можна не наповнити армію солдатами і щось вимагати, то ні, так вже не вийде", — сказав Мельник, говорячи про загрозу для міст на Донеччині. 

Він наголосив, що ті сили, які наразі перебувають на лінії фронту, не здатні постійно успішно обороняти Україну. За його словами, українці повинні прийняти цей факт і мобілізуватися до армії, інакше — наша держава ризикує втратити свої території. 

"Або ви змиритеся з тим, що ваші чоловіки, брати, кохані підуть на фронт, або ми втрачатимемо територію. Неможливо тими силами, які у нас є зараз обороняти такий великий фронт, причому успішно", — сказав Мельник. 

Військовий наголосив, що зараз необхідна ротація та оновлення системи підготовки. 

Нагадаємо, поблизу Авдіївки Донецької області окупанти продовжують активні бойові дії та штурми. Саме місто та навколишні населені пункти перебувають під постійними ворожими обстрілами. 

В самому місті окупанти вже почали видавати російські паспорти місцевим жителям та тішиться, що  вони "визволили" Авдіївку. 

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17:08 Хабі Алонсо назвав клуб, у якому хоче працювати після Баєра

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17:04 Голодні дракони — ЗСУ показали ефектні кадри роботи гелікоптерів по позиціях РФ

16:45 Понад 700 км електромереж відновили в Одеській області за два роки війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

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14:21 Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

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13:34 У 3-й ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

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10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

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08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис. правок — ефір Новини.LIVE