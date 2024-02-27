В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Военный Николай Мельник заявил, что пока идет война угроза для таких городов, как Курахово, Славянск, Донецк, Краматорск и других на Донбассе сохраняется. Он подчеркнул, что все зависит от готовности украинцев защищаться.

Об этом экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады сказал в интервью на Новини.LIVE.

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"Есть ли угроза этим городам? Ну, конечно, есть. Все будет зависеть от готовности украинцев защищаться. Если наше общество думает, что можно не наполнить армию солдатами и что-то требовать, то нет, так уж не получится", — сказал Мельник, говоря о угрозу для городов в Донецкой области.

Он подчеркнул, что те силы, которые находятся на линии фронта, не способны постоянно успешно оборонять Украину. По его словам, украинцы должны принять этот факт и мобилизоваться в армию, иначе наше государство рискует потерять свои территории.

"Или вы смиритесь с тем, что ваши мужья, братья, любимые уйдут на фронт, или мы будем терять территорию. Невозможно теми силами, которые у нас сейчас оборонять такой большой фронт, причем успешно", — сказал Мельник.

Военный отметил, что сейчас необходима ротация и обновление системы подготовки.

Напомним, вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты продолжают активные боевые действия и штурмы. Сам город и близлежащие населенные пункты находятся под постоянными вражескими обстрелами.

В самом городе оккупанты уже начали выдавать российские паспорта местным жителям и радуется, что они "освободили" Авдеевку.