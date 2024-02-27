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В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

27 февраля 2024 г. 15:54

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15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

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15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Text

15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

Text

14:21 Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

Text

13:34 В 3-й ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

Text

12:57 В Кривом Роге частная фирма наживается на похоронах военных — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

Text

11:10 Откуда Россия могла узнать о планах контрнаступления ВСУ в 2023-м — эксперт рассказал

Text

10:33 Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

Text

08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс. правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

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Военный Николай Мельник заявил, что пока идет война угроза для таких городов, как Курахово, Славянск, Донецк, Краматорск и других на Донбассе сохраняется. Он подчеркнул, что все зависит от готовности украинцев защищаться.

Об этом экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады сказал в интервью на Новини.LIVE.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

"Есть ли угроза этим городам? Ну, конечно, есть. Все будет зависеть от готовности украинцев защищаться. Если наше общество думает, что можно не наполнить армию солдатами и что-то требовать, то нет, так уж не получится", — сказал Мельник, говоря о угрозу для городов в Донецкой области.

Он подчеркнул, что те силы, которые находятся на линии фронта, не способны постоянно успешно оборонять Украину. По его словам, украинцы должны принять этот факт и мобилизоваться в армию, иначе наше государство рискует потерять свои территории.

"Или вы смиритесь с тем, что ваши мужья, братья, любимые уйдут на фронт, или мы будем терять территорию. Невозможно теми силами, которые у нас сейчас оборонять такой большой фронт, причем успешно", — сказал Мельник.

Военный отметил, что сейчас необходима ротация и обновление системы подготовки.

Напомним, вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты продолжают активные боевые действия и штурмы. Сам город и близлежащие населенные пункты находятся под постоянными вражескими обстрелами.

В самом городе оккупанты уже начали выдавать российские паспорта местным жителям и радуется, что они "освободили" Авдеевку.

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15:52 Перекрытые дороги, файеры и соломенный танк — в Варшаве проходит большой протест фермеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:46 Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

15:45 Гранаты за 2 тысячи гривен — в Одессе разоблачили продажу боеприпасов

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14:21 Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

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13:34 В 3-й ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

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12:57 В Кривом Роге частная фирма наживается на похоронах военных — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:25 Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

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11:10 Откуда Россия могла узнать о планах контрнаступления ВСУ в 2023-м — эксперт рассказал

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10:33 Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

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08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс. правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE