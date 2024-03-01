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В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

01 березня 2024 р. 11:04

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11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

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11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

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10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024
Text

21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

Text

19:43 РФ отримала доступ до планів контрнаступу ЗСУ у 2023-му — що про це думають українці

Text

19:00 Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу ЗСУ — прямий ефір

Text

18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Начальник науково-дослідної установи Міністерства оборони України Дмитро Шаповал розповів, що переважна більшість усіх комплектуючих російської зброї зі Сполучених Штатів. Ба більше, він зазначив, що повністю припинити постачання західної електроніки до Росії неможливо. 

Про це Дмитро Шаповал сказав у коментарі для Новини.LIVE.

Російська зброя наполовину складається з іноземних елементів

Як приклад Шаповал навів ворожий танк Т-72, який не має жодного російського елементу. Крім того, він додав, що навіть блок пульта керування переносної портативної радіолокаційної станції має всередині батарейку від нідерландської компанії Philips.

Загалом, 67% електронних комплектуючих російської зброї — зі США. Посадовець Міноборони наголосив, що якби не хотілось, але повністю припинити постачання іноземних складових до Росії неможливо, адже країна будь-яким чином знаходитиме шляхи обходу санкцій. 

"Давайте будемо реалістами. Неможливо все припинити. Будуть знаходитись шляхи обходу. Але можливо зробити так, що ці шляхи будуть дуже довгими і дуже коштовними", — сказав Шаповал. 

Нагадаємо, країни G7 оголосили про намір блокувати заморожені російські активи до завершення війни в Україні.

Додамо, Нова Зеландія запровадила суворіші санкції проти РФ.

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11:06 Вперше за 20 років кар‘єри — Лобода випустила англомовний сингл

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:06 Конгресу США вдалось уникнути шатдауну — чому це важливо для України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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