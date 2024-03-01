В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

Начальник науково-дослідної установи Міністерства оборони України Дмитро Шаповал розповів, що переважна більшість усіх комплектуючих російської зброї зі Сполучених Штатів. Ба більше, він зазначив, що повністю припинити постачання західної електроніки до Росії неможливо.

Про це Дмитро Шаповал сказав у коментарі для Новини.LIVE.

Російська зброя наполовину складається з іноземних елементів

Як приклад Шаповал навів ворожий танк Т-72, який не має жодного російського елементу. Крім того, він додав, що навіть блок пульта керування переносної портативної радіолокаційної станції має всередині батарейку від нідерландської компанії Philips.

Загалом, 67% електронних комплектуючих російської зброї — зі США. Посадовець Міноборони наголосив, що якби не хотілось, але повністю припинити постачання іноземних складових до Росії неможливо, адже країна будь-яким чином знаходитиме шляхи обходу санкцій.

"Давайте будемо реалістами. Неможливо все припинити. Будуть знаходитись шляхи обходу. Але можливо зробити так, що ці шляхи будуть дуже довгими і дуже коштовними", — сказав Шаповал.

Нагадаємо, країни G7 оголосили про намір блокувати заморожені російські активи до завершення війни в Україні.

Додамо, Нова Зеландія запровадила суворіші санкції проти РФ.