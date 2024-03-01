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В обход санкций – в российском оружии половина комплектующих иностранного производства

В обход санкций – в российском оружии половина комплектующих иностранного производства

1 марта 2024 г. 11:04

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11:04 В обход санкций – в российском оружии половина комплектующих иностранного производства

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10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

Text

08:00 Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

29 февраля 2024
Text

21:00 Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

Text

19:43 РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

Text

19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

Text

18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

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Начальник научно-исследовательского учреждения Министерства обороны Украины Дмитрий Шаповал рассказал, что большинство всех комплектующих российского оружия из Соединенных Штатов. Более того, он отметил, что полностью прекратить поставки западной электроники в Россию невозможно.

Об этом Дмитрий Шаповал сказал в комментарии Новини.LIVE.

Российское оружие наполовину состоит из иностранных элементов

В качестве примера Шаповал привел вражеский танк Т-72, не имеющий ни одного русского элемента. Кроме того, он добавил, что даже блок пульта управления переносной портативной радиолокационной станции имеет внутри батарейки от нидерландской компании Philips.

В общем, 67% электронных комплектующих российского оружия — из США. Чиновник Минобороны подчеркнул, что как бы не хотелось, но полностью прекратить поставки иностранных составляющих в Россию невозможно, ведь страна будет любым образом находить пути обхода санкций.

"Давайте будем реалистами. Невозможно все прекратить. Будут находиться пути обхода. Но можно сделать так, что эти пути будут очень длинными и дорогими", — сказал Шаповал.

Напомним, страны G7 объявили о намерении блокировать замороженные российские активы до завершения войны в Украине.

Добавим, Новая Зеландия ввела более строгие санкции против РФ.

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11:45 Падение Ил-76 — Россия до сих пор не подтвердила факт гибели пленных на борту

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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