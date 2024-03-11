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В ГУР показали кадри операції з повернення вишок Бойка

В ГУР показали кадри операції з повернення вишок Бойка

11 березня 2024 р. 12:19

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07:59 Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

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Text

19:45 Психолог пояснив, як коректно звернутися до військового, який потребує допомоги

Text

17:27 Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

Text

12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

Text

02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

9 березня 2024
Text

23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

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Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони 11 вересня 2023 року повідомили про повернення під контроль України так званих "вишок Бойка". Зокрема, йдеться про бурові платформи "Петро Годованець", "Україна" та самопідіймальні бурові установки "Таврида" і "Сиваш".

Кадри операції з нагрудних камер бійців ГУР оприлюднило у Telegram в понеділок, 11 березня.

Повернення вишок Бойка

Один зі спецпризначенців Боб пригадав, що під час операції бійців спіткали дві величезних проблеми — наявність інженерних загороджень та авіація противника.

Тому звільнення чорноморської платформи "Таврида" відбулося не з першої спроби. Однак українським розвідникам вдалося здобути важливі трофеї та розвідувальні дані.
 
"У нас було три такі відправні точки, з яких ми могли відправлятись на виконання цієї задачі. Ці точки постійно змінювалися, щоб противник не міг точно виявити місце, звідки ми стартуємо", — розповів боєць.

За його словами, під час операції ГУР використовувало не лише технічні засоби, але й особисті навички спецпризначенців.

Що відомо про вишки Бойка

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Вишки Бойка. Фото: ГУР

У березні 2014 року під час російської окупації Криму підрозділи ЗС РФ захопили українські бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна" — вони відомі як "вишки Бойка" та належать Чорноморнафтогазу.

Відомо, що на той час вони знаходилися у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі.

Також тоді росіяни захопили СПБУ "Таврида" і "Сиваш".

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що бойові дії Сил оборони у Чорному морі свідчать про підготовку до серйозної спецоперації у Криму. 

Також ми писали, що лише від початку 2024 року ЗСУ знищили три великі кораблі Чорноморського флоту РФ. Так, 1 лютого бійці ГУР ліквідували ракетоносій "Івановець".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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