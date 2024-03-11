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В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

11 марта 2024 г. 12:19

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Подразделения Главного управления разведки Минобороны 11 сентября 2023 сообщили о возвращении под контроль Украины так называемых "вышек Бойко". В частности, речь идет о буровых платформах "Петр Годованец", "Украина" и самоподъемных буровых установках "Таврида" и "Сиваш".

Кадры операции по нагрудным камерам бойцов ГУР обнародовало в Telegram в понедельник, 11 марта.

Возвращение вышек Бойко

Один из спецназовцев Боб напомнил, что во время операции бойцов постигли две огромные проблемы — наличие инженерных заграждений и авиация противника.

Поэтому освобождение черноморской платформы "Таврида" произошло не с первой попытки. Однако украинским разведчикам удалось завоевать важные трофеи и разведывательные данные.

"У нас было три таких отправных точки, из которых мы могли отправляться на выполнение этой задачи. Эти точки постоянно менялись, чтобы противник не мог точно обнаружить место, откуда мы стартуем", — рассказал боец.

По его словам, во время операции ГУР использовало не только технические средства, но и личные навыки спецназовцев.

Что известно о вышках Бойка

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Вышки Бойка. Фото: ГУР

В марте 2014 года во время российской оккупации Крыма подразделения ВС РФ захватили украинские буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина" — они известны как "вышки Бойко" и принадлежат Черноморнефтегазу.

Известно, что они находились в территориальных водах Украины на Одесском газовом месторождении.

Также тогда россияне захватили СПБУ "Таврида" и "Сиваш".

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что боевые действия сил обороны в Черном море свидетельствуют о подготовке к серьезной спецоперации в Крыму.

Также мы писали, что только с начала 2024 года ВСУ уничтожили три крупных корабля Черноморского флота РФ. Так, 1 февраля бойцы ГУР ликвидировали ракетоноситель "Ивановец".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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