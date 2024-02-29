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У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

29 лютого 2024 р. 12:01

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12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

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Text

11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

Text

10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

Text

08:00 Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

28 лютого 2024
Text

20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Text

19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Text

19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

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Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи смерть захисників 73-го морського центру спеціальних операцій, сказала, що у ході бойових завдань можуть бути непередбачувані наслідки та, відповідно, втрати. Водночас, наголосила, що напрямки де здійснювалася спецоперація, розголошувати не можуть.

Про це Гуменюк розповіла у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Загибель 73-го морського центру спеціальних операцій

"Треба розуміти, що йде війна і у ході спеціальних операцій можуть бути втрати. На відміну від ворогів ми не приховуємо, що під час спецоперацій все може відбуватися не так, як заплановано. Це висновки, це втрати, це співчуття. Але іншого виходу у нас немає", — сказала Гуменюк, коментуючи загибель воїнів 73-го морського центру ССО.

Вона додала, що напрямки, де здійснювалася ця спецоперація, розголошувати не можуть.

"Це не Кринки, це інша ділянка місцевості, де проводять спецоперації. Треба розуміти, що ми не можемо розголошувати усі напрямки", — сказала начальниця пресцентру Сил оборони півдня.

Нагадаємо, 18 лютого у мережі з'явилися повідомлення про страту шести військовополонених із механізованої бригади ЗСУ. 

Ситуація повторилася за декілька днів. Окупанти знову розстріляли полонених українських військових біля Роботиного Запорізької області.

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11:45 В Одесі пам'ятник Малиновському знову пофарбували

11:30 Росія зупиняє експорт бензину на пів року — з чим це пов'язано

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

11:30 ЗСУ знищили ще два російські винищувачі Су-34 — вже три з початку доби

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11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

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11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

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10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

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