У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи смерть захисників 73-го морського центру спеціальних операцій, сказала, що у ході бойових завдань можуть бути непередбачувані наслідки та, відповідно, втрати. Водночас, наголосила, що напрямки де здійснювалася спецоперація, розголошувати не можуть.

Про це Гуменюк розповіла у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Загибель 73-го морського центру спеціальних операцій

"Треба розуміти, що йде війна і у ході спеціальних операцій можуть бути втрати. На відміну від ворогів ми не приховуємо, що під час спецоперацій все може відбуватися не так, як заплановано. Це висновки, це втрати, це співчуття. Але іншого виходу у нас немає", — сказала Гуменюк, коментуючи загибель воїнів 73-го морського центру ССО.

Вона додала, що напрямки, де здійснювалася ця спецоперація, розголошувати не можуть.

"Це не Кринки, це інша ділянка місцевості, де проводять спецоперації. Треба розуміти, що ми не можемо розголошувати усі напрямки", — сказала начальниця пресцентру Сил оборони півдня.

Нагадаємо, 18 лютого у мережі з'явилися повідомлення про страту шести військовополонених із механізованої бригади ЗСУ.

Ситуація повторилася за декілька днів. Окупанти знову розстріляли полонених українських військових біля Роботиного Запорізької області.