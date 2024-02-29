В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя смерть защитников 73-го морского центра специальных операций, сказала, что в ходе боевых задач могут быть непредсказуемые последствия и, соответственно, потери. В то же время подчеркнула, что направления, где осуществлялась спецоперация, разглашать не могут.

Об этом Гуменюк рассказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Гибель 73-го морского центра специальных операций

"Нужно понимать, что идет война и в ходе специальных операций могут быть потери. В отличие от врагов мы не скрываем, что во время спецопераций все может происходить не так, как запланировано. Это выводы, это потери, это сочувствие. Но другого выхода у нас нет", — сказала Гуменюк, комментируя гибель воинов 73-го морского центра ССО.

Она добавила, что направления, где производилась эта спецоперация, разглашать не могут.

"Это не Крынки, это другой участок местности, где проводят спецоперации. Надо понимать, что мы не можем разглашать все направления", — сказала начальник пресс-центра Сил обороны юга.

Напомним, 18 февраля в сети появились сообщения о казни шести военнопленных из механизированной бригады ВСУ.

Ситуация повторилась через несколько дней. Оккупанты снова расстреляли пленных украинских военных возле Роботиного Запорожской области.