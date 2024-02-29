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В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

29 февраля 2024 г. 12:01

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12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

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11:34 Дикий объяснил, для чего нужен аудит армии и почему не все должны быть на фронте

Text

11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

Text

10:17 Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

28 февраля 2024
Text

20:00 Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

Text

19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

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19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

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Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя смерть защитников 73-го морского центра специальных операций, сказала, что в ходе боевых задач могут быть непредсказуемые последствия и, соответственно, потери. В то же время подчеркнула, что направления, где осуществлялась спецоперация, разглашать не могут.

Об этом Гуменюк рассказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Гибель 73-го морского центра специальных операций

"Нужно понимать, что идет война и в ходе специальных операций могут быть потери. В отличие от врагов мы не скрываем, что во время спецопераций все может происходить не так, как запланировано. Это выводы, это потери, это сочувствие. Но другого выхода у нас нет", — сказала Гуменюк, комментируя гибель воинов 73-го морского центра ССО.

Она добавила, что направления, где производилась эта спецоперация, разглашать не могут.

"Это не Крынки, это другой участок местности, где проводят спецоперации. Надо понимать, что мы не можем разглашать все направления", — сказала начальник пресс-центра Сил обороны юга.

Напомним, 18 февраля в сети появились сообщения о казни шести военнопленных из механизированной бригады ВСУ.

Ситуация повторилась через несколько дней. Оккупанты снова расстреляли пленных украинских военных возле Роботиного Запорожской области.

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12:39 В приложении "Воздушная тревога" появилась новая важная функция — о чем идет речь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:29 Почеттино снова пожаловался на Мудрика

12:27 Сухо и тепло, местами до +19 — народный синоптик Диденко сделала прогноз на первый день весны

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12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

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11:34 Дикий объяснил, для чего нужен аудит армии и почему не все должны быть на фронте

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11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

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10:17 Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

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19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

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