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Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

05 березня 2024 р. 17:56

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17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

Text

16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

Text

16:01 Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

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15:16 Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

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14:40 Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

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Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що наразі в авіаційному арсеналі РФ лишилося близько 68-70 одиниць винищувачів Су-34. Він припускає, що у зв'язку з останніми подіями загальна активність авіації може призупинитися. 

Про це Криволап розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Кількість Су-34 в Росії

"За моїми розрахунками, залишилося десь 68-70 машин. Хоча я думаю, що вони загальмуються", — сказав Криволап, говорячи про кількість одиниць винищувачів Су-34, які залишились в арсеналі РФ. 

Він додав, що у зв'язку з останніми подіями ворог може дещо знизити активність своєї авіації біля кордону з Україною. Крім того, особливою втратою для нього стало знищення літака А-50. 

"Зараз вони залишились без А-50, вони нічого не бачать і не розуміють, що там коїться і можуть сказати: так у нас нема даних радіолокаційної розвідки, куди ми будемо летіти?" — сказав Криволап. 

Нагадаємо, 2 березня Збройні сили України атакували на східному напрямку два ворожих літаки. У небі над Україною захисникам вдалося збити винищувач Су-34.

Перед цим, 29 лютого, українські захисники ліквідували три ворожі літаки. 

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18:02 Колишній тренер Динамо розповів, чого чекає від роботи Шовковського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

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16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

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16:01 Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:16 Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

Text

14:40 Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

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13:57 Чи підлягає корабель РФ "Сергій Котов" ремонту — Гуменюк відповіла

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