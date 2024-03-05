Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що наразі в авіаційному арсеналі РФ лишилося близько 68-70 одиниць винищувачів Су-34. Він припускає, що у зв'язку з останніми подіями загальна активність авіації може призупинитися.

Про це Криволап розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Кількість Су-34 в Росії

"За моїми розрахунками, залишилося десь 68-70 машин. Хоча я думаю, що вони загальмуються", — сказав Криволап, говорячи про кількість одиниць винищувачів Су-34, які залишились в арсеналі РФ.

Він додав, що у зв'язку з останніми подіями ворог може дещо знизити активність своєї авіації біля кордону з Україною. Крім того, особливою втратою для нього стало знищення літака А-50.

"Зараз вони залишились без А-50, вони нічого не бачать і не розуміють, що там коїться і можуть сказати: так у нас нема даних радіолокаційної розвідки, куди ми будемо летіти?" — сказав Криволап.

Нагадаємо, 2 березня Збройні сили України атакували на східному напрямку два ворожих літаки. У небі над Україною захисникам вдалося збити винищувач Су-34.

Перед цим, 29 лютого, українські захисники ліквідували три ворожі літаки.