Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что в авиационном арсенале РФ осталось около 68-70 единиц истребителей Су-34. Он предполагает, что в связи с последними событиями общая активность авиации может приостановиться.

Об этом Криволап рассказал в интервью Новини.LIVE.

Количество Су-34 в России

"По моим расчетам, осталось где-то 68-70 машин. Хотя я думаю, что они затормозятся", — сказал Криволап, говоря о количестве оставшихся в арсенале РФ единиц истребителей Су-34.

Он добавил, что в связи с последними событиями враг может несколько снизить активность своей авиации у границы с Украиной. Кроме того, особой потерей для него стало уничтожение самолета А-50.

"Сейчас они остались без А-50, они ничего не видят и не понимают, что там творится и могут сказать: так у нас нет данных радиолокационной разведки, куда мы будем лететь?" — сказал Криволап.

Напомним, 2 марта Вооруженные силы Украины атаковали на восточном направлении два вражеских самолета. В небе над Украиной защитникам удалось сбить истребитель Су-34.

Перед этим, 29 февраля, украинские защитники ликвидировали три вражеских самолета.