Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

Перша леді Олена Зеленська заявила, що навіть під час війни культура Україна не занепадає, а навпаки продовжує розвиватися. Так, зокрема, за час повномасштабного вторгнення Український інститут книги підтримав видання понад 130 нових книжок. За словами першої леді, вони будуть доступні у 46 країнах світу.

Про це Зеленська розповіла у рамках щорічного форуму "Креативна Україна".

Як розвивається культура України в умовах війни

"За час спротиву Український інститут книги підтримав видання понад 130 найменувань нових книжок. Пишаюся тим, що вони будуть доступні по всьому світі на українських книжкових поличках, які ми відкрили у 190 бібліотеках 46 країн світу та бібліотеці ЮНЕСКО. Разом це 47 тисяч книжок, які теж стануть нашими голосами", — сказала Зеленська, говорячи про кількість виданих книг за час широкомасштабної війни.

Крім того, вона додала, що у музеях з 42-ох країн світу з'явилася українська мова.

"З одного боку, це голос Батьківщини для наших вимушених переселенців та українців у світі. Але це й голос України — країни, яка бореться в тому числі за те, щоб усі пам'ятки зберігалися й щоб їх не торкнулася нічия агресія", — сказала перша леді.

Нагадаємо, 11 березня фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Згодом на отримання першого "Оскару" в історії незалежної України відреагував президент Володимир Зеленський.