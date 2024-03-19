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Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

19 березня 2024 р. 12:50

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12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

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12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

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11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Text

10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Text

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Перша леді Олена Зеленська заявила, що навіть під час війни культура Україна не занепадає, а навпаки продовжує розвиватися. Так, зокрема, за час повномасштабного вторгнення Український інститут книги підтримав видання понад 130 нових книжок. За словами першої леді, вони будуть доступні у 46 країнах світу. 

Про це Зеленська розповіла у рамках щорічного форуму "Креативна Україна". 

Як розвивається культура України в умовах війни

"За час спротиву Український інститут книги підтримав видання понад 130 найменувань нових книжок. Пишаюся тим, що вони будуть доступні по всьому світі на українських книжкових поличках, які ми відкрили у 190 бібліотеках 46 країн світу та бібліотеці ЮНЕСКО. Разом це 47 тисяч книжок, які теж стануть нашими голосами", — сказала Зеленська, говорячи про кількість виданих книг за час широкомасштабної війни. 

Крім того, вона додала, що у музеях з 42-ох країн світу з'явилася українська мова. 

"З одного боку, це голос Батьківщини для наших вимушених переселенців та українців у світі. Але це й голос України — країни, яка бореться в тому числі за те, щоб усі пам'ятки зберігалися й щоб їх не торкнулася нічия агресія", — сказала перша леді. 

Нагадаємо, 11 березня фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Згодом на отримання першого "Оскару" в історії незалежної України відреагував президент Володимир Зеленський. 

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12:40 Євросоюз хоче потайки приєднати Україну в блок, — Politico

12:32 В Україні дорожчає вторинне житло — де найбільше змінились ціни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:24 У Євросоюзі будуть боротись з російським та білоруським зерном — як саме

12:18 Росіяни вивезуть 9 000 дітей із Бєлгородської області

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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