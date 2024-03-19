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Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

19 марта 2024 г. 12:50

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12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

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12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

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11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

Text

11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Text

10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

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Первая леди Елена Зеленская заявила, что даже во время войны культура Украины не приходит в упадок, а наоборот продолжает развиваться. Так, за время полномасштабного вторжения Украинский институт книги поддержал издание более 130 новых книг. По словам первой леди, они будут доступны в 46 странах мира.

Об этом Зеленская рассказала в рамках ежегодного форума "Креативная Украина".

Как развивается культура Украины в условиях войны

"За время сопротивления Украинский институт книги поддержал издание более 130 наименований новых книг. Горжусь тем, что они будут доступны по всему миру на украинских книжных полочках, которые мы открыли в 190 библиотеках 46 стран мира и библиотеке ЮНЕСКО. Итого 47 тысяч книг, которые тоже станут нашими голосами", — сказала Зеленская, говоря о количестве изданных книг за время широкомасштабной войны.

Кроме того, она добавила, что в музеях из 42 стран мира появился украинский язык.

"С одной стороны, это голос Родины для наших вынужденных переселенцев и украинцев в мире. Но это и голос Украины — страны, которая борется в том числе за то, чтобы все памятники хранились и чтобы их не коснулась ничья агрессия", — сказала первая леди.

Напомним, 11 марта фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

Затем на получение первого "Оскара" в истории независимой Украины отреагировал президент Владимир Зеленский.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:24 В Евросоюзе будут бороться с российским и белорусским зерном — как именно

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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