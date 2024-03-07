Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше arrow
Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

07 березня 2024 р. 12:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Text

12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

Text

11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

Text

11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

Text

10:37 Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:55 Замах на Зеленського в Одесі та законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

6 березня 2024
Text

21:19Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

Text

20:40 Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

Text

20:05 Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

Text

19:27 Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

Text

12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Text

12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

Text

11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

Text

11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

Text

10:37 Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:55 Замах на Зеленського в Одесі та законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

6 березня 2024
Text

21:19 Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

Text

20:40 Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

Text

20:05 Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

Text

19:27 Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

На Таврійському напрямку практично не вщухають атаки російських окупантів. Лише за минулу добу відбулося 57 бойових зіткнень. Напружена ситуація наразі в районі Оріхова. 

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. 

Що відбувається на Таврійському напрямку

За словами Лиховія, на Таврійському напрямку за минулу добу, 6 березня, російські окупанти завдали:

  • 900 артилерійських обстрілів;
  • 24 авіаційних ударів;
  • 3 ракетні удари;
  • 127 дронових ударів.

Однак, військовий зазначив, що кількість авіаційних атак скорочується зважаючи на ситуацію з так званим "сушкопадом". 

"Керовані авіабомби падають вже менше і підтримка російському сухопутному наступу з повітря надається менше", — сказав Лиховій. 

Він додав, що наразі напружена ситуація в районі Оріхова. 

"Гарячим напрямком стає Оріхівський, там де ворог намагається "зрізати" Роботинський виступ — за вчорашню добу зафіксовано 16 атак противника", — розповів Лиховій. 

Нагадаємо, окупанти тримають під захопленою Авдіївкою значне угрупування військ. Протягом минулої доби там відбулося 21 бойове зіткнення з ворогом.

Також російські війська продовжують активний наступ на Бахмутському напрямку. Найінтенсивніші бої з окупантами тривають у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:22 Туск відреагував на вимоги польських фермерів щодо повної блокади української агропродукції

13:15 Перші мобільні укриття в Одесі — де їх встановили

13:06 На Аскольдовій могилі вшанували пам'ять легендарного командира "Да Вінчі"

13:01 У Росії заявили, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі

Text

12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:48 Жирона претендує на двох гравців Шахтаря — про кого йдеться

12:45 Російські ворожі кораблі вже третю добу не виходять у Чорне море — причини

12:33 В Україні впали ціни на газ — скільки коштує блакитне паливо у березні

12:31 Захисники виявили ходи окупантів на Запорізькому напрямку та завдали ударів з дрона — відео

12:26 Перерахування страхових виплат — на скільки підвищать допомогу у березні

13:22 Туск відреагував на вимоги польських фермерів щодо повної блокади української агропродукції

13:15 Перші мобільні укриття в Одесі — де їх встановили

13:06 На Аскольдовій могилі вшанували пам'ять легендарного командира "Да Вінчі"

13:01 У Росії заявили, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі

12:48 Жирона претендує на двох гравців Шахтаря — про кого йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:45 Російські ворожі кораблі вже третю добу не виходять у Чорне море — причини

12:33 В Україні впали ціни на газ — скільки коштує блакитне паливо у березні

12:31 Захисники виявили ходи окупантів на Запорізькому напрямку та завдали ударів з дрона — відео

12:26 Перерахування страхових виплат — на скільки підвищать допомогу у березні

12:15 В Одесі скасували тендер на закупівлю систем сповіщення

13:15 Перші мобільні укриття в Одесі — де їх встановили

11:05 Біткоїн продовжує бити нові рекорди — чому дорожчає криптовалюта та чого чекати у березні

07:40 Міжнародний жіночий день — на який подарунок чекають одеситки

06:40 Ціни на алюміній у березні — скільки коштує 1 кг кольорових металів по регіонах України

06:30 Су-34 — як ЗСУ влаштували рекордний літакопад на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Заборона польського імпорту – чи може Україна відповісти дзеркально

6 березня 2024

17:25 Загинув в обіймах матері — Одеса попрощалася з Анною та чотиримісячним Тимофієм Гайдаржі

06:40 Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг брухту міді по регіонах України

06:17 Чим нам допоміг польський трактор з Путіним? 10 аргументів про справжні загрози для України

5 березня 2024

17:18 "Сергей Котов" — як ГУР знищили найновіший російський корабель

Text

12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Text

12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

Text

11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

Text

11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

Text

10:37 Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:55 Замах на Зеленського в Одесі та законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

6 березня 2024
Text

21:19 Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

Text

20:40 Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

Text

20:05 Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

Text

19:27 Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір