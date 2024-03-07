Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

На Таврійському напрямку практично не вщухають атаки російських окупантів. Лише за минулу добу відбулося 57 бойових зіткнень. Напружена ситуація наразі в районі Оріхова.
Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
Що відбувається на Таврійському напрямку
За словами Лиховія, на Таврійському напрямку за минулу добу, 6 березня, російські окупанти завдали:
- 900 артилерійських обстрілів;
- 24 авіаційних ударів;
- 3 ракетні удари;
- 127 дронових ударів.
Однак, військовий зазначив, що кількість авіаційних атак скорочується зважаючи на ситуацію з так званим "сушкопадом".
"Керовані авіабомби падають вже менше і підтримка російському сухопутному наступу з повітря надається менше", — сказав Лиховій.
Він додав, що наразі напружена ситуація в районі Оріхова.
"Гарячим напрямком стає Оріхівський, там де ворог намагається "зрізати" Роботинський виступ — за вчорашню добу зафіксовано 16 атак противника", — розповів Лиховій.
Нагадаємо, окупанти тримають під захопленою Авдіївкою значне угрупування військ. Протягом минулої доби там відбулося 21 бойове зіткнення з ворогом.
Також російські війська продовжують активний наступ на Бахмутському напрямку. Найінтенсивніші бої з окупантами тривають у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.