Ситуация на Таврическом направлении — в каком районе враг атакует больше всего

На Таврическом направлении практически не утихают атаки российских оккупантов. Только за минувшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Напряженная ситуация в районе Орехова.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Что происходит на Таврическом направлении

По словам Лиховия, на Таврическом направлении за минувшие сутки, 6 марта, российские оккупанты нанесли:

900 артиллерийских обстрелов;

24 авиационных ударов;

3 ракетных удара;

127 дроновых ударов.

Однако, военный отметил, что количество авиационных атак сокращается ввиду ситуации с так называемым "сушкопадом".

"Управляемые авиабомбы падают уже меньше и поддержка российскому сухопутному наступлению с воздуха оказывается меньше", — сказал Лиховой.

Он добавил, что в настоящее время напряженная ситуация в районе Орехова.

"Горячим направлением становится Ореховский, там, где враг пытается "срезать" Роботинский выступление — за вчерашние сутки зафиксировано 16 атак противника", — рассказал Лиховой.

Напомним, оккупанты держат под захваченной Авдеевкой значительную группировку войск. За прошедшие сутки там произошло 21 боевое столкновение с врагом.

Также русские войска продолжают активное пришествие на Бахмутском направлении. Самые интенсивные бои с оккупантами продолжаются в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.