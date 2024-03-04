Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

Масований обстріл Одеси, протести на польському кордоні та військова допомога для нашої держави. Про це та не тільки поговорять гості нашої студії.

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Про що говоритимуть експерти

Обстріл Одеси

Російські окупанти 2 березня завдали удару по житловому будинку ударним дроном типу "Shahed".

Станом на зараз відомо про 12 загиблих, ​​​серед яких п'ятеро маленьких дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років. Малюків знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою. Стало відомо, що серед загиблих — родина військових.

Протести на польському кордоні

Станом на ранок неділі, 3 березня, польські протестувальники продовжують блокування руху вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною, у чергах стоять понад 2 400 вантажівок.

Внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях було розсипано близько 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко. Українські посадовці припускають, що така ситуація на кордоні зберігатиметься ще довго.

Військова допомога Україні

Як відомо, з початку 2024 року понад 15 країн надають нашій державі техніку та озброєння. Військові кажуть, що для наступу цього мало, але для ефективної оборони — цілком достатньо.

Зазначається, що це дуже різке збільшення у порівнянні з попередніми місяцями війни.

Хто стане гостями ефіру

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу,

Дмитро Васильєв — політолог,

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь,

Сергій Демченко — народний депутат України, від партії "Слуга народу",

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник,

Руслан Рохов — політтехнолог,

Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,

Марек Сієрант — польський політолог та журналіст.

Нагадаємо, ввечері 3 березня в Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці влучання ворожого дрона в багатоповерхівку. В цей день в місті оголосили день жалоби за загиблими. На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто докладав зусилля у пошуках постраждалих, та назвав імена загиблих дітей внаслідок атаки РФ.

Також ми писали, що на українсько-польському кордоні протестувальники побили декілька автівок, які прямували на фронт для українських воїнів.