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Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

04 березня 2024 р. 08:00

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08:00 Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

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18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішну децентралізацію

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14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

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12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

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08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

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00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

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08:00 Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

3 березня 2024
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18:44 Мільйони в кишенях — Бахматов назвав зарплату заступників Кличка

Text

15:13 Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

Text

10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

2 березня 2024
Text

21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

Text

18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішну децентралізацію

Text

14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

Text

12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

Text

08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

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Масований обстріл Одеси, протести на польському кордоні та військова допомога для нашої держави. Про це та не тільки поговорять гості нашої студії.

Переглянути ефір Новини.LIVE можна на нашому YouTube-каналі

Про що говоритимуть експерти

  • Обстріл Одеси 

Російські окупанти 2 березня завдали удару по житловому будинку ударним дроном типу "Shahed". 

https://t.me/odesalivetv/58908

Станом на зараз відомо про 12 загиблих, ​​​серед яких п'ятеро маленьких дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років. Малюків знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою. Стало відомо, що серед загиблих — родина військових.

https://t.me/novynylive/95983
  • Протести на польському кордоні

Станом на ранок неділі, 3 березня, польські протестувальники продовжують блокування руху вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною, у чергах стоять понад 2 400 вантажівок.

Внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях було розсипано близько 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко. Українські посадовці припускають, що така ситуація на кордоні зберігатиметься ще довго. 

  • Військова допомога Україні

Як відомо, з початку 2024 року понад 15 країн надають нашій державі техніку та озброєння. Військові кажуть, що для наступу цього мало, але для ефективної оборони — цілком достатньо. 

Зазначається, що це дуже різке збільшення у порівнянні з попередніми місяцями війни.

Хто стане гостями ефіру 

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу,
  • Дмитро Васильєв — політолог,
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь,
  • Сергій Демченко — народний депутат України, від партії "Слуга народу",
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник,
  • Руслан Рохов — політтехнолог,
  • Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,
  • Марек Сієрант — польський політолог та журналіст.

Нагадаємо, ввечері 3 березня в Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці влучання ворожого дрона в багатоповерхівку. В цей день в місті оголосили день жалоби за загиблими. На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто докладав зусилля у пошуках постраждалих, та назвав імена загиблих дітей внаслідок атаки РФ.

Також ми писали, що на українсько-польському кордоні протестувальники побили декілька автівок, які прямували на фронт для українських воїнів.

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08:03 На Дніпропетровщині лунали вибухи — ворог атакував дронами

07:53 В ISW пояснили, навіщо РФ маніпулює "мирними переговорами"

07:47 Українцям дадуть 6 тис. грн допомоги на оплату послуг ЖКГ — хто отримає

07:25 Черги на кордоні — де сьогодні доведеться затриматися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

07:18 Стало відомо, де розташують Національне військове меморіальне кладовище

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