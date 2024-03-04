Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

Массированные обстрелы Одессы, протесты на польской границе и военная помощь для нашего государства. Об этом и не только поговорят гости нашей студии.
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О чем будут говорить эксперты
- Обстрел Одессы
Российские оккупанты 2 марта нанесли удар по жилому дому ударным дроном типа "Shahed".
На сегодня известно о 12 погибших, среди которых пятеро маленьких детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет. Малышей нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой. Стало известно, что среди погибших семья военных.
- Протесты на польской границе
По состоянию на утро воскресенья, 3 марта, польские протестующие продолжают блокирование движения грузовиков в шести пунктах пропуска на границе с Украиной, в очередях стоят более 2 400 грузовиков.
В результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Украинские чиновники предполагают, что такая ситуация на границе будет сохраняться еще долго.
- Военная помощь Украине
Как известно, с начала 2024 года более 15 стран предоставляют нашему государству технику и вооружение. Военные говорят, что для наступления этого мало, но для эффективной обороны вполне достаточно.
Это очень резкое увеличение по сравнению с предыдущими месяцами войны.
Кто станет гостями эфира
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса,
- Дмитрий Васильев — политолог,
- Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг,
- Сергей Демченко — народный депутат Украины, от партии "Слуга народа",
- Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,
- Руслан Рохов — политтехнолог,
- Вячеслав Потапенко — политический аналитик,
- Марек Сиерант — польский политолог и журналист.
Напомним, вечером 3 марта в Одессе завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания вражеского дрона в многоэтажку. В этот день в городе объявили день траура по погибшим. На зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто прилагал усилия в поисках пострадавших, и назвал имена погибших детей в результате атаки РФ.
Также мы писали, что на украинско-польской границе протестующие повредили несколько автомобилей, направлявшихся на фронт для украинских воинов.