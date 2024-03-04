Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

Массированные обстрелы Одессы, протесты на польской границе и военная помощь для нашего государства. Об этом и не только поговорят гости нашей студии.

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О чем будут говорить эксперты

Обстрел Одессы

Российские оккупанты 2 марта нанесли удар по жилому дому ударным дроном типа "Shahed".

На сегодня известно о 12 погибших, среди которых пятеро маленьких детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет. Малышей нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой. Стало известно, что среди погибших семья военных.

Протесты на польской границе

По состоянию на утро воскресенья, 3 марта, польские протестующие продолжают блокирование движения грузовиков в шести пунктах пропуска на границе с Украиной, в очередях стоят более 2 400 грузовиков.

В результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Украинские чиновники предполагают, что такая ситуация на границе будет сохраняться еще долго.

Военная помощь Украине

Как известно, с начала 2024 года более 15 стран предоставляют нашему государству технику и вооружение. Военные говорят, что для наступления этого мало, но для эффективной обороны вполне достаточно.

Это очень резкое увеличение по сравнению с предыдущими месяцами войны.

Кто станет гостями эфира

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса,

Дмитрий Васильев — политолог,

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг,

Сергей Демченко — народный депутат Украины, от партии "Слуга народа",

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,

Руслан Рохов — политтехнолог,

Вячеслав Потапенко — политический аналитик,

Марек Сиерант — польский политолог и журналист.

Напомним, вечером 3 марта в Одессе завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания вражеского дрона в многоэтажку. В этот день в городе объявили день траура по погибшим. На зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто прилагал усилия в поисках пострадавших, и назвал имена погибших детей в результате атаки РФ.

Также мы писали, что на украинско-польской границе протестующие повредили несколько автомобилей, направлявшихся на фронт для украинских воинов.