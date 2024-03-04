Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE arrow
Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

4 марта 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

3 марта 2024
Text

18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Text

15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Text

10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

2 марта 2024
Text

21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Text

08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:03 Водополье в Киеве — грозит ли метрополитену столицы затопление

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

3 марта 2024
Text

18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Text

15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Text

10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

2 марта 2024
Text

21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Text

08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:03 Водополье в Киеве — грозит ли метрополитену столицы затопление

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Массированные обстрелы Одессы, протесты на польской границе и военная помощь для нашего государства. Об этом и не только поговорят гости нашей студии.

Посмотреть эфир Новини.LIVE можно на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

  • Обстрел Одессы

Российские оккупанты 2 марта нанесли удар по жилому дому ударным дроном типа "Shahed".

https://t.me/odesalivetv/58908

На сегодня известно о 12 погибших, среди которых пятеро маленьких детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет. Малышей нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой. Стало известно, что среди погибших семья военных.

https://t.me/novynylive/95983
  • Протесты на польской границе

По состоянию на утро воскресенья, 3 марта, польские протестующие продолжают блокирование движения грузовиков в шести пунктах пропуска на границе с Украиной, в очередях стоят более 2 400 грузовиков.

В результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Украинские чиновники предполагают, что такая ситуация на границе будет сохраняться еще долго.

  • Военная помощь Украине

Как известно, с начала 2024 года более 15 стран предоставляют нашему государству технику и вооружение. Военные говорят, что для наступления этого мало, но для эффективной обороны вполне достаточно.

Это очень резкое увеличение по сравнению с предыдущими месяцами войны.

Кто станет гостями эфира

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса,
  • Дмитрий Васильев — политолог,
  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг,
  • Сергей Демченко — народный депутат Украины, от партии "Слуга народа",
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,
  • Руслан Рохов — политтехнолог,
  • Вячеслав Потапенко — политический аналитик,
  • Марек Сиерант — польский политолог и журналист.

Напомним, вечером 3 марта в Одессе завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания вражеского дрона в многоэтажку. В этот день в городе объявили день траура по погибшим. На зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто прилагал усилия в поисках пострадавших, и назвал имена погибших детей в результате атаки РФ.

Также мы писали, что на украинско-польской границе протестующие повредили несколько автомобилей, направлявшихся на фронт для украинских воинов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

08:03 В Днепропетровской области раздавались взрывы — враг атаковал дронами

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

07:53 В ISW объяснили, зачем РФ манипулирует "мирными переговорами"

07:47 Украинцам дадут 6 тыс. грн помощи на оплату услуг ЖКХ — кто получит

07:25 Очереди на границе — где сегодня придется задержаться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд

07:18 Стало известно, где разместят Национальное военное мемориальное кладбище

07:15 Экс-командир Азова Жорин настаивает на всеобщей мобилизации

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в начале марта

06:41 В Китае успешно клонировали тибетских коз (фото)

08:03 В Днепропетровской области раздавались взрывы — враг атаковал дронами

07:53 В ISW объяснили, зачем РФ манипулирует "мирными переговорами"

07:47 Украинцам дадут 6 тыс. грн помощи на оплату услуг ЖКХ — кто получит

07:25 Очереди на границе — где сегодня придется задержаться

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:18 Стало известно, где разместят Национальное военное мемориальное кладбище

07:15 Экс-командир Азова Жорин настаивает на всеобщей мобилизации

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в начале марта

06:41 В Китае успешно клонировали тибетских коз (фото)

06:40 Вернидуб высказался о резонансном голе Шахтера — то же было с Вересом

Эксклюзив

06:02 Битва за выплаты — почему военные вынуждены бороться за обещанное в судах

3 марта 2024

06:02 Цены на продукты в марте — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

2 марта 2024

08:07 Самые ожидаемые компьютерные игры марта — сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Силы логистики — чем занимается одна из самых молодых служб ВСУ

1 марта 2024
Эксклюзив

21:10 Обращение непризнанного Приднестровья в РФ — чем это чревато для Украины и Одесчины

16:08 Генерал Карпенко — что известно о новом командующем Сил логистики ВСУ

Эксклюзив

15:40 Как дожить до ста лет — секрет долголетия от львовской юбилярши (видео)

06:30 Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

Новость с фото

06:00 Чего нам ждать с весны — как изменится стоимость коммуналки для одесситов

29 февраля 2024
Эксклюзив

19:55 Рассыпание зерна в Польше и провокации со стороны России — разговор с экономистом

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

3 марта 2024
Text

18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Text

15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Text

10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

2 марта 2024
Text

21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Text

08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:03 Водополье в Киеве — грозит ли метрополитену столицы затопление