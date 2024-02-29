У Головному управлінні розвідки підтвердили, що Росія дізналася про таємні плани контрнаступу Збройних Сил України у 2023 році ще до того, як він розпочався. Що про це думають українці — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу України

"Я думаю, що це Арестович. Може все бути".

"Люди продажні, за гроші все тобі розкажуть і покажуть. Там немало ще сидить таких кротів, які видають таємниці. Треба всіх їх знищити".

"Поганців дуже багато в Києві. Ми стикнулись з тим, що багато українців теж зраджують".

"Там крот сидить. Якщо ми знаєм, то й вони знають. Це жахливо, що наші люди гинуть, а хтось діє заради своєї користі".

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що плани країни щодо контрнаступу ЗСУ у 2023-му були на столі Кремля ще до його початку.

До слова, за даними ЗМІ, українські війська, ймовірно, будуть намагатися втримати лінію фронту до другої половини 2024 року. Якщо це буде під силу Збройним силам України, то держава отримає винищувачі F-16 та більше озброєння від союзників.