РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

В Главном управлении разведки подтвердили, что Россия узнала тайные планы контрнаступления Вооруженных Сил Украины в 2023 году еще до того, как он начался. Что об этом думают украинцы — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления Украины

"Я думаю, что это Арестович. Может все быть".

"Люди продажные, за деньги все тебе расскажут и покажут. Там немало еще сидит таких кротов, которые выдают тайны. Надо всех их уничтожить".

"Плохих людей очень много в Киеве. Мы столкнулись с тем, что многие украинцы тоже изменяют".

"Там крот сидит. Если мы знаем, то и они знают. Это ужасно, что наши люди гибнут, а кто-то действует ради своей выгоды".

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что планы страны по контрнаступлению ВСУ в 2023-м были на столе Кремля еще до начала.

К слову, по данным СМИ, украинские войска, вероятно, будут пытаться удержать линию фронта до второй половины 2024 года. Если это будет по силам Вооруженным силам Украины, то государство получит истребители F-16 и большее вооружение от союзников.