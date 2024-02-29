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РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

29 февраля 2024 г. 19:43

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20:00 Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

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19:43 РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

Text

19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

Text

18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

Text

18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Text

16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

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В Главном управлении разведки подтвердили, что Россия узнала тайные планы контрнаступления Вооруженных Сил Украины в 2023 году еще до того, как он начался. Что об этом думают украинцы — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления Украины

"Я думаю, что это Арестович. Может все быть".

"Люди продажные, за деньги все тебе расскажут и покажут. Там немало еще сидит таких кротов, которые выдают тайны. Надо всех их уничтожить".

"Плохих людей очень много в Киеве. Мы столкнулись с тем, что многие украинцы тоже изменяют".

"Там крот сидит. Если мы знаем, то и они знают. Это ужасно, что наши люди гибнут, а кто-то действует ради своей выгоды".

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что планы страны по контрнаступлению ВСУ в 2023-м были на столе Кремля еще до начала.

К слову, по данным СМИ, украинские войска, вероятно, будут пытаться удержать линию фронта до второй половины 2024 года. Если это будет по силам Вооруженным силам Украины, то государство получит истребители F-16 и большее вооружение от союзников.

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19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

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18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

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18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

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15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

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14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного