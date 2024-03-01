Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

Російський диктатор Володимир Путін продовжує ядерний шантаж. Днем раніше у своєму виступі перед парламентом він знову пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Чи становлять такі заяви загрозу та чи вдасться РФ до ядерного удару — ці та інші теми обговорюють прогнозист Володимир Стус разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Що означають чергові ядерні погрози Путіна

В інтерв'ю підіймаються такі теми:

Промова Путіна та ядерний шантаж РФ.

Чому Шольц передумав надавати TAURUS?

"Майдан-3": чи вдасться Росії розколоти українське суспільство?

Мітинги на кордоні з Польщею: які наслідки блокади?

Чи варто Україні вступати в якісь союзи?

Нагадаємо, аналітики інституту вивчення війни заявили, що Володимир Путін використовував риторику про переговори і "брязкання ядерною зброєю", аби привернути увагу Заходу та для просування поточних інформаційних операцій Кремля. Однак подібні заяви — "інформаційна імітація", адже він хоче "повної капітуляції України".

До слова, Такер Карлсон висміяв слова російського президента Володимира Путіна про "денацифікацію" України. Медійник наголосив, що голова Кремля поводить себе, "як дитина".