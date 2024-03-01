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Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

01 березня 2024 р. 18:00

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12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

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18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

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18:02 У "Слузі народу" запропонували збільшити зарплатню військовим до 5 тис. доларів

Text

18:00 Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

Text

17:29 Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

Text

16:39 Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:56 Як дорослим впоратися з безсонням — відповів Комаровський

Text

14:51 Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

Text

14:01 Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

Text

13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

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12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

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Російський диктатор Володимир Путін продовжує ядерний шантаж. Днем раніше у своєму виступі перед парламентом він знову пригрозив Заходу ядерною зброєю. 

Чи становлять такі заяви загрозу та чи вдасться РФ до ядерного удару — ці та інші теми обговорюють прогнозист Володимир Стус разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Що означають чергові ядерні погрози Путіна

В інтерв'ю підіймаються такі теми:

  • Промова Путіна та ядерний шантаж РФ. 
  • Чому Шольц передумав надавати TAURUS?
  • "Майдан-3": чи вдасться Росії розколоти українське суспільство?
  • Мітинги на кордоні з Польщею: які наслідки блокади?
  • Чи варто Україні вступати в якісь союзи?

Нагадаємо, аналітики інституту вивчення війни заявили, що Володимир Путін використовував риторику про переговори і "брязкання ядерною зброєю", аби привернути увагу Заходу та для просування поточних інформаційних операцій Кремля. Однак подібні заяви — "інформаційна імітація", адже він хоче "повної капітуляції України".

До слова, Такер Карлсон висміяв слова російського президента Володимира Путіна про "денацифікацію" України. Медійник наголосив, що голова Кремля поводить себе, "як дитина". 

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18:44 Армія РФ атакувала ракетами Дніпропетровську область — є влучання

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18:32 У Харкові 44-річний чоловік побив матір до смерті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 Ідеальна погода на вихідні — в Укргідрометцентрі назвали області, де потеплішає до +20°С

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:56 Як дорослим впоратися з безсонням — відповів Комаровський

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14:51 Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

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