Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

Российский диктатор Владимир Путин продолжает ядерный шантаж. Днем ранее в своем выступлении перед парламентом он снова пригрозил Западу ядерным оружием.

Несут ли такие заявления угрозу и применит ли РФ ядерный удар — эти и другие темы обсуждают прогнозист Владимир Стус вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Что означают очередные ядерные угрозы Путина

В интервью поднимаются следующие темы:

Речь Путина и ядерный шантаж РФ.

Почему Шольц передумал предоставлять TAURUS?

"Майдан-3": удастся ли России расколоть украинское общество?

Митинги на границе с Польшей: каковы последствия блокады?

Стоит ли Украине вступать в какие-либо союзы?

Напомним, аналитики института изучения войны заявили, что Владимир Путин использовал риторику о переговорах и "бряцании ядерным оружием", чтобы привлечь внимание Запада и для продвижения текущих информационных операций Кремля. Однако подобные заявления — "информационная имитация", ведь он хочет "полной капитуляции Украины".

К слову, Такер Карлсон высмеял слова российского президента Владимира Путина о "денацификации" Украины. Медийщик подчеркнул, что глава Кремля ведет себя "как ребенок".