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Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

1 марта 2024 г. 18:00

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18:02 В "Слуге народа" предложили увеличить зарплату военным до 5 тыс. долларов

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18:00 Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

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17:29 Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

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16:39 Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

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15:56 Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

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14:51 Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

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14:01 Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

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13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

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12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

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12:13 В "Слуге народа" объяснили важность повышения тарифов в Украине

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18:02 В "Слуге народа" предложили увеличить зарплату военным до 5 тыс. долларов

Text

18:00 Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

Text

17:29 Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

Text

16:39 Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

Text

15:56 Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:51 Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

Text

14:01 Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

Text

13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

Text

12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

Text

12:13 В "Слуге народа" объяснили важность повышения тарифов в Украине

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Российский диктатор Владимир Путин продолжает ядерный шантаж. Днем ранее в своем выступлении перед парламентом он снова пригрозил Западу ядерным оружием.

Несут ли такие заявления угрозу и применит ли РФ ядерный удар — эти и другие темы обсуждают прогнозист Владимир Стус вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Что означают очередные ядерные угрозы Путина

В интервью поднимаются следующие темы:

  • Речь Путина и ядерный шантаж РФ.
  • Почему Шольц передумал предоставлять TAURUS?
  • "Майдан-3": удастся ли России расколоть украинское общество?
  • Митинги на границе с Польшей: каковы последствия блокады?
  • Стоит ли Украине вступать в какие-либо союзы?

Напомним, аналитики института изучения войны заявили, что Владимир Путин использовал риторику о переговорах и "бряцании ядерным оружием", чтобы привлечь внимание Запада и для продвижения текущих информационных операций Кремля. Однако подобные заявления — "информационная имитация", ведь он хочет "полной капитуляции Украины".

К слову, Такер Карлсон высмеял слова российского президента Владимира Путина о "денацификации" Украины. Медийщик подчеркнул, что глава Кремля ведет себя "как ребенок".

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17:45 Приказал заминировать море от Одессы до Босфора — СБУ разоблачили российского командующего

17:45 Названы самые безопасные автомобили мира в 2024 году — рейтинг IIHS

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:00 Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

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17:29 Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:01 Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

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13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

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12:13 В "Слуге народа" объяснили важность повышения тарифов в Украине