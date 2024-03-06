Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Днем раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народні депутати поїдуть на фронт для того, щоб нібито попрацювати з військовими та проінспектувати будівництво фортифікаційних споруд. На думку експерта Івана Ступака, у таких туристичних поїздках немає особливої потреби, до того ж це створює додаткове навантаження на самих захисників.

Про це Ступак сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи варто депутатам їздити на фронт

"Ідея така собі, немає необхідності нашим депутатам їздити на фронт з туристичною метою. Кажуть, для інспекції. По-перше, депутати не є фахівцями в інженерних спорудах. Це не їх повноваження. Плюс це навантаження на військових, які повинні займатися цим дитячим садочком", — сказав Ступак, коментуючи недоцільність поїздок депутатів на фронт.

Він додав, що навіть якщо постає необхідність поспілкуватися з військовими, то цим, як правило, займається профільний комітет.

"Це дві, три чи чотири людини їдуть, спілкуються, а все решта — навіщо?" — сказав військовий експерт.

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що народні депутати не дійшли згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, на його думку, не вдалося набрати достатню кількість голосів, а також немає розуміння, що робити з окремими правками.