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Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

06 березня 2024 р. 14:19

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

Text

11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

Text

10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

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08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

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Днем раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народні депутати поїдуть на фронт для того, щоб нібито попрацювати з військовими та проінспектувати будівництво фортифікаційних споруд. На думку експерта Івана Ступака, у таких туристичних поїздках немає особливої потреби, до того ж це створює додаткове навантаження на самих захисників. 

Про це Ступак сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи варто депутатам їздити на фронт

"Ідея така собі, немає необхідності нашим депутатам їздити на фронт з туристичною метою. Кажуть, для інспекції. По-перше, депутати не є фахівцями в інженерних спорудах. Це не їх повноваження. Плюс це навантаження на військових, які повинні займатися цим дитячим садочком", — сказав Ступак, коментуючи недоцільність поїздок депутатів на фронт. 

Він додав, що навіть якщо постає необхідність поспілкуватися з військовими, то цим, як правило, займається профільний комітет. 

"Це дві, три чи чотири людини їдуть, спілкуються, а все решта — навіщо?" — сказав військовий експерт. 

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. 

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що народні депутати не дійшли згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, на його думку, не вдалося набрати достатню кількість голосів, а також немає розуміння, що робити з окремими правками. 

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15:14 У Бердянську пролунав потужний вибух — ліквідовано організатора псевдовиборів

14:56 Крістіан Шевченко прокоментував виклик до збірної України

14:55 Польські фермери розпочали масштабний протест у Варшаві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:54 Жінки замінили на роботі мобілізованих чоловіків — названо посади

14:53 Головна суперниця Трампа на праймеріз Ніккі Гейлі планує припинити боротьбу, — WSJ

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

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13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

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12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

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12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

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11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

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