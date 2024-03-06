Поездки депутатов на фронт — эксперт объяснил, есть ли в этом необходимость

Днем ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты уедут на фронт для того, чтобы якобы поработать с военными и проинспектировать строительство фортификационных сооружений. По мнению эксперта Ивана Ступака, в таких туристических поездках нет особой необходимости, к тому же это создает дополнительную нагрузку на самих защитников.

Об этом Ступак сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Стоит ли депутатам ездить на фронт

"Идея такая себе, нет необходимости нашим депутатам ездить на фронт с туристической целью. Говорят, для инспекции. Во-первых, депутаты не являются специалистами в инженерных сооружениях. Это не их полномочия. Плюс это нагрузка на военных, которые должны заниматься этим детским садиком", — сказал Ступак, комментируя нецелесообразность поездок депутатов на фронт.

Он добавил, что даже если возникает необходимость пообщаться с военными, то этим, как правило, занимается профильный комитет.

"Это два, три или четыре человека едут, общаются, а все остальное — зачем?" —сказал военный эксперт.

Напомним, в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что народные депутаты не пришли к согласию относительно законопроекта о мобилизации. В частности, по его мнению, не удалось набрать достаточное количество голосов, а также нет понимания, что делать с отдельными правками.