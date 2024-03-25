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Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

25 березня 2024 р. 11:54

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10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

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09:44 Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

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Речник Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук заявив, що під час ранкової атаки по Києву 25 березня російські окупанти навряд чи випустили ракети "Калібр". Адже, зранку не фіксували виходів російських кораблів у Чорне море.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ракетна атака по Києву

"Навряд чи це "Калібри". Тому що зранку виходів в море не було. Суто технічно можна її запустити з гавані, але дуже сумніваюся, що вони беруть участь", — сказав Плетенчук, коментуючи ракетну атаку по столиці. 

Він додав, що ворог ймовірно запустив по Києву ракети "Онікс".

"Звісно, після вчорашніх втрат, вони намагалися емоційно відповісти. Хоча з іншого боку ці системи перед застосуванням потребують відповідної підготовки. Тому, чи співпадіння — важко сказати", — сказав Плетенчук. 

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Згодом у військові адміністрації додали, що уламки збитих ракет пошкодили багатоповерховий будинок в Печерському районі. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці. 

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11:59 Людина, яка змінила хід історії, — яким був В’ячеслав Чорновіл

11:55 Російські кораблі не присутні у Чорному морі — деталі про рух ворожого флоту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

11:48 У КМВА розповіли деталі ракетного удару по Києву

11:46 НБУ збільшив підтримку нацвалюти у понад двічі

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