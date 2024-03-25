Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Речник Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук заявив, що під час ранкової атаки по Києву 25 березня російські окупанти навряд чи випустили ракети "Калібр". Адже, зранку не фіксували виходів російських кораблів у Чорне море.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ракетна атака по Києву

"Навряд чи це "Калібри". Тому що зранку виходів в море не було. Суто технічно можна її запустити з гавані, але дуже сумніваюся, що вони беруть участь", — сказав Плетенчук, коментуючи ракетну атаку по столиці.

Він додав, що ворог ймовірно запустив по Києву ракети "Онікс".

"Звісно, після вчорашніх втрат, вони намагалися емоційно відповісти. Хоча з іншого боку ці системи перед застосуванням потребують відповідної підготовки. Тому, чи співпадіння — важко сказати", — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Згодом у військові адміністрації додали, що уламки збитих ракет пошкодили багатоповерховий будинок в Печерському районі. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.