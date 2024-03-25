Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

Спикер Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук заявил, что во время утренней атаки по Киеву 25 марта российские оккупанты вряд ли выпустили ракеты "Калибр". Ведь с утра не фиксировали выходов российских кораблей в Черное море.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ракетная атака по Киеву

"Вряд ли это "Калибры". Потому что с утра выходов в море не было. Чисто технически можно ее запустить из гавани, но очень сомневаюсь, что они участвуют", — сказал Плетенчук, комментируя ракетную атаку по столице.

Он добавил, что враг, вероятно, запустил по Киеву ракеты "Оникс".

"Конечно, после вчерашних потерь они пытались эмоционально ответить. Хотя с другой стороны эти системы перед применением нуждаются в соответствующей подготовке. Поэтому, совпадение ли — трудно сказать", — сказал Плетенчук.

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Впоследствии в военной администрации добавили, что обломки сбитых ракет повредили многоэтажное здание в Печерском районе. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.