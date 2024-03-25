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Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

25 марта 2024 г. 11:54

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

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09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

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Спикер Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук заявил, что во время утренней атаки по Киеву 25 марта российские оккупанты вряд ли выпустили ракеты "Калибр". Ведь с утра не фиксировали выходов российских кораблей в Черное море.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ракетная атака по Киеву

"Вряд ли это "Калибры". Потому что с утра выходов в море не было. Чисто технически можно ее запустить из гавани, но очень сомневаюсь, что они участвуют", — сказал Плетенчук, комментируя ракетную атаку по столице.

Он добавил, что враг, вероятно, запустил по Киеву ракеты "Оникс".

"Конечно, после вчерашних потерь они пытались эмоционально ответить. Хотя с другой стороны эти системы перед применением нуждаются в соответствующей подготовке. Поэтому, совпадение ли — трудно сказать", — сказал Плетенчук.

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Впоследствии в военной администрации добавили, что обломки сбитых ракет повредили многоэтажное здание в Печерском районе. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.

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12:43 Во Львовской области задержали виновника смертельного ДТП

12:43 Последствия ракетного обстрела Киева — фоторепортаж Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:25 Уничтожение десантного узла — РФ в Крыму могла потерять еще один корабль

12:23 В Киеве женщина нашла в капоте собственного авто змею

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

Text

09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

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09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

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Эксклюзив

08:00 Обстрелы Харькова и ситуация в энергосистеме — эфир Новини.LIVE

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22:57 САП выходит из структуры Офиса генпрокурора — политолог объяснил пользу автономии ведомства

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21:33 Военный аналитик Снегирев назвал цель обстрелов Харькова и Одессы

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19:55 Изготовление ядерного оружия в Украине — военный аналитик спрогнозировал, насколько это возможно

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