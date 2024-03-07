Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

Перша леді Олена Зеленська, коментуючи критику навколо Президента України, назвала це елементом політичної боротьби, яка триває навіть в умовах війни. Крім того, вона зазначила, що негативні настрої підігріває й Російська Федерація, мета якої — роз'єднати українське суспільство.

Про це Олена Зеленська заявила в інтерв'ю Пірсу Моргану під час візиту до Лондону. Відео можна подивитися за посиланням.

Що думає Зеленська про критику Президента України

"Політична боротьба не припиняється навіть під час війни. Так створений світ. Тому, я спокійно ставлюся до критики. Так не буває, щоб всі були всім задоволені", — сказала Зеленська, коментуючи критику навколо Президента України.

Вона додала, що суспільству складно витримувати повномасштабну війну, яка триває вже два роки. Тож коли, на її думку, люди бачать певні негативні події, їм хочеться знайти винного. Крім того, наголосила, що не останню роль у цьому відіграє наш ворог, який усіма силами намагається дестабілізувати ситуацію всередині України.

"Людям складно витримувати навантаження війною. Люди бачать якісь негативні події, фактори — шукають винного. Найлегше знайти винного, хто за все відповідає. Також я розумію, що країна-агресор не припиняє підігрівати настрої, які можуть підірвати внутрішню стійкість", — сказала Зеленська.

Перша леді зізналася, що її чоловік спокійно витримує будь-яку критику. Однак, їй з емоційної точки зору це дається складніше.

"Мені за нього завжди образливо і я боляче це сприймаю. А він більш з професійної точки зору на це дивиться", — додала Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу. Причиною стало те, що її хотіли посадити поряд з дружиною російського опозиціонера Юлією Навальною.

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