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Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

7 марта 2024 г. 14:14

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11:44 В Раде объяснили, почему мобилизационный законопроект не повлияет на демобилизацию

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Первая леди Елена Зеленская, комментируя критику вокруг Президента Украины, назвала это элементом политической борьбы, которая продолжается даже в условиях войны. Кроме того, она отметила, что негативные настроения подогревает и Российская Федерация, цель которой — разъединить украинское общество.

Об этом Елена Зеленская заявила в интервью Пирсу Моргану во время визита в Лондон. Видео можно посмотреть по ссылке.

Что думает Зеленская о критике Президента Украины

"Политическая борьба не прекращается даже во время войны. Так создан мир. Поэтому я спокойно отношусь к критике. Так не бывает, чтобы все были всем довольны", — сказала Зеленская, комментируя критику вокруг Президента Украины.

Она добавила, что обществу сложно выдерживать полномасштабную войну, которая длится уже два года. Так что когда, по ее мнению, люди видят определенные негативные события, им хочется найти виновного. Кроме того, подчеркнула, что не последнюю роль в этом играет наш враг, всеми силами пытающийся дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

"Людям сложно выдерживать нагрузку войной. Люди видят какие-то негативные события, факторы — ищут виновного. Легче всего найти виновного, кто за все отвечает. Также я понимаю, что страна-агрессор не прекращает подогревать настроения, которые могут взорвать внутреннюю устойчивость", — сказала Зеленская. 

Первая леди призналась, что ее муж спокойно выдерживает любую критику. Однако ей с эмоциональной точки зрения это дается сложнее.

"Мне за него всегда обидно и я больно это воспринимаю. А он больше с профессиональной точки зрения на это смотрит", — добавила Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома присутствовать на обращении президента США Джо Байдена в Конгресс. Причиной стало то, что ее хотели посадить рядом с супругой российского оппозиционера Юлией Навальной.

Также первая леди рассказала, с кем встречается их 19-летняя дочь.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:25 Зеленский вручил Героям Украины сертификаты на квартиры

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