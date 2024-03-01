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Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

01 березня 2024 р. 14:01

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14:01 Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

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14:01 Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

Text

13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

Text

12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

Text

12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

Text

11:39 Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

Text

10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024
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21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що поки не може підтвердити чи спростувати інформацію про перебування українських військовополонених на борту літака ІЛ-76. Він зазначив, що сьогодні має відбутися спілкування з Росією щодо цього.

Про це омбудсмен розповів в ефірі телемарафону. 

Чи були військовополонені на борту літака ІЛ-76

"Я не отримав жодної офіційної відповіді того, що сталося. Мені не дали офіційно жодних списків. Чи звертався я з цього питання до Москалькової? Так, звертався. Не можу сказати яким чином", — сказав Лубінець, говорячи ситуацію з падінням літака. 

Він додав, що сьогодні заплановане спілкування з Росією щодо цієї ситуації, але не напряму, а через посередників. 

"Сьогодні буде відповідне спілкування. Я не скажу, що це буде спілкування напряму, а через відповідні канали комунікації", — сказав омбудсмен. 

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Російська сторона заявила, що на борту нібито перебували українські військовополонені, які летіли на обмін.

За даними ГУР, на борту Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

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14:15 До портів Великої Одеси прямують суда на завантаження — подробиці експорту

14:05 Сотні спецпризначенців та проукраїнські вигуки — у Москві ховають Олексія Навального

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:02 Ігровий гігант Electronic Arts наважився на масштабні скорочення — хто залишився без роботи

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12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

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12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

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11:39 Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

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10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

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