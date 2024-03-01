Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що поки не може підтвердити чи спростувати інформацію про перебування українських військовополонених на борту літака ІЛ-76. Він зазначив, що сьогодні має відбутися спілкування з Росією щодо цього.

Про це омбудсмен розповів в ефірі телемарафону.

Чи були військовополонені на борту літака ІЛ-76

"Я не отримав жодної офіційної відповіді того, що сталося. Мені не дали офіційно жодних списків. Чи звертався я з цього питання до Москалькової? Так, звертався. Не можу сказати яким чином", — сказав Лубінець, говорячи ситуацію з падінням літака.

Він додав, що сьогодні заплановане спілкування з Росією щодо цієї ситуації, але не напряму, а через посередників.

"Сьогодні буде відповідне спілкування. Я не скажу, що це буде спілкування напряму, а через відповідні канали комунікації", — сказав омбудсмен.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Російська сторона заявила, що на борту нібито перебували українські військовополонені, які летіли на обмін.

За даними ГУР, на борту Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.