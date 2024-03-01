Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о пребывании украинских военнопленных на борту самолета ИЛ-76. Он отметил, что сегодня должно состояться общение с Россией по этому поводу.

Об этом омбудсмен рассказал в эфире телемарафона.

Были ли военнопленные на борту самолета ИЛ-76

"Я не получил никакого официального ответа случившегося. Мне не дали официально никаких списков. Обращался ли я по этому вопросу к Москальковой? Да, обращался. Не могу сказать каким образом", — сказал Лубинец, говоря ситуацию с падением самолета.

Он добавил, что сегодня запланировано общение с Россией по поводу этой ситуации, но не напрямую, а через посредников.

"Сегодня будет соответствующее общение. Я не скажу, что это будет общение напрямую, а через соответствующие каналы коммуникации", — сказал омбудсмен.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Российская сторона заявила, что на борту якобы находились украинские военнопленные, летевшие на обмен.

По данным ГУР, на борту Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на самолет.