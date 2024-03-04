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Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

04 березня 2024 р. 17:48

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17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

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17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

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Днем раніше стало відомо, що тимчасово окупований Крим атакували близько 40 безпілотників, але жодних фото чи відео підтверджень цьому не було. Водночас, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що у зв'язку з останніми подіями росіяни посилюють військову цензуру.

Про це військовий розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

В Росії посилюють військову цензуру

Братчук запевнив, що бойова робота триває і щодо цього є вагомі результати.

Однак, в РФ посилюють військову цензуру, що унеможливлює появу певних фото-доказів. До того ж, за словами військового, це не надто вартує того, щоб ризикувати життям українського підпілля на тимчасово окупованих територіях. 

"Результати перевіряються перш ніж про це повідомити. Ураження є. Це відчується на полі бою. Українцям побажаю радіти цим новинам, адже вони приємні й це підтримує Сили оборони", — сказав Братчук. 

Нагадаємо, під ранок 4 березня у РФ перекрили рух автотранспорту Керченським мостом. Про причини не повідомлялося. 

До слова, раніше Братчук заявив, що в України з’явилася зброя, яка допоможе в деокупації Криму. 

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18:06 Шмигаль назвав умови для бронювання працівників підприємств від мобілізації

18:05 Екологія Одещини потерпає від війни — фахівці опублікували статистику

18:04 Від чого залежить термін посіву ранньої капусти на розсаду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

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17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

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12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

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12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності