Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Днем раніше стало відомо, що тимчасово окупований Крим атакували близько 40 безпілотників, але жодних фото чи відео підтверджень цьому не було. Водночас, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що у зв'язку з останніми подіями росіяни посилюють військову цензуру.

Про це військовий розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

В Росії посилюють військову цензуру

Братчук запевнив, що бойова робота триває і щодо цього є вагомі результати.

Однак, в РФ посилюють військову цензуру, що унеможливлює появу певних фото-доказів. До того ж, за словами військового, це не надто вартує того, щоб ризикувати життям українського підпілля на тимчасово окупованих територіях.

"Результати перевіряються перш ніж про це повідомити. Ураження є. Це відчується на полі бою. Українцям побажаю радіти цим новинам, адже вони приємні й це підтримує Сили оборони", — сказав Братчук.

Нагадаємо, під ранок 4 березня у РФ перекрили рух автотранспорту Керченським мостом. Про причини не повідомлялося.

До слова, раніше Братчук заявив, що в України з’явилася зброя, яка допоможе в деокупації Криму.