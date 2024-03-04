Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

Днем ранее стало известно, что временно оккупированный Крым атаковали около 40 беспилотников, но фото или видео подтверждений этому не было. В то же время, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что в связи с последними событиями россияне усиливают военную цензуру.

Об этом военный рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

В России усиливают военную цензуру

Братчук заверил, что боевая работа продолжается и в этом отношении есть весомые результаты.

Однако, в РФ усиливают военную цензуру, что делает невозможным появление определенных фото-доказательств. К тому же, по словам военного, это не стоит того, чтобы рисковать жизнью украинского подполья на временно оккупированных территориях.

"Результаты проверяются прежде, чем об этом сообщить. Поражения есть. Это чувствуется на поле боя. Украинцам пожелаю радоваться этим новостям, ведь они приятны и это поддерживает Силы обороны", — сказал Братчук.

Напомним, к утру 4 марта в РФ перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту. О причинах не сообщалось.

К слову, ранее Братчук заявил, что у Украины появилось оружие, которое поможет в деоккупации Крыма.