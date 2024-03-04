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Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

4 марта 2024 г. 17:48

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17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

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17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

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16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Text

15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

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12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

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12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

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11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

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Днем ранее стало известно, что временно оккупированный Крым атаковали около 40 беспилотников, но фото или видео подтверждений этому не было. В то же время, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что в связи с последними событиями россияне усиливают военную цензуру.

Об этом военный рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

В России усиливают военную цензуру

Братчук заверил, что боевая работа продолжается и в этом отношении есть весомые результаты.

Однако, в РФ усиливают военную цензуру, что делает невозможным появление определенных фото-доказательств. К тому же, по словам военного, это не стоит того, чтобы рисковать жизнью украинского подполья на временно оккупированных территориях.

"Результаты проверяются прежде, чем об этом сообщить. Поражения есть. Это чувствуется на поле боя. Украинцам пожелаю радоваться этим новостям, ведь они приятны и это поддерживает Силы обороны", — сказал Братчук.

Напомним, к утру 4 марта в РФ перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту. О причинах не сообщалось.

К слову, ранее Братчук заявил, что у Украины появилось оружие, которое поможет в деоккупации Крыма.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

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