Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

Гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик Петро Черник. Тема ефіру — новий план Володимира Путіна, роль Китаю і Франції у війні та скільки винищувачів F-16 повинні мати ЗСУ.

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Ефір Вечір.LIVE з Петром Черником

Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

можливий повторний наступ ЗС РФ на Київ;

яку роль зіграють Франція та Китай аби задушити війну;

скільки винищувачів F-16 потрібно мати українським ВПС;

який компромат на Олафа Шольца має Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Молдови оголосило російського дипломата Олега Васнєцова персоною нон ґрата, і закликали його покинути країну.

Водночас латвійський медіарегулятор NEPLP заблокував дев'ять пропагандистських сайтів Кремля, які поширювали неправдиву інформацію про війну Росії проти України, ненависницькі висловлювання та інформацію, що дискредитує Латвію і НАТО.