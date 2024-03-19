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Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

19 березня 2024 р. 18:05

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18:05Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

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10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

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09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

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18:05 Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

Text
Ексклюзив

18:03 Діджеї та дизайнери — кияни відповіли, кого потрібно бронювати від мобілізації

Text

15:04 Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

Text

13:40 Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

Text

13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

Text

11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Text

10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

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09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

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Гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик Петро Черник. Тема ефіру — новий план Володимира Путіна, роль Китаю і Франції у війні та скільки винищувачів F-16 повинні мати ЗСУ.

Переглянути ефір можна за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Петром Черником

Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • можливий повторний наступ ЗС РФ на Київ;
  • яку роль зіграють Франція та Китай аби задушити війну;
  • скільки винищувачів F-16 потрібно мати українським ВПС;
  • який компромат на Олафа Шольца має Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Молдови оголосило російського дипломата Олега Васнєцова персоною нон ґрата, і закликали його покинути країну.

Водночас латвійський медіарегулятор NEPLP заблокував дев'ять пропагандистських сайтів Кремля, які поширювали неправдиву інформацію про війну Росії проти України, ненависницькі висловлювання та інформацію, що дискредитує Латвію і НАТО.

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17:41 Медіарегулятор Латвії заблокував дев'ять пропагандистських сайтів Кремля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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