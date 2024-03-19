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Новый план Путина, роль Китая и Франции и F-16 для ВСУ — эфир Новини.LIVE

Новый план Путина, роль Китая и Франции и F-16 для ВСУ — эфир Новини.LIVE

19 марта 2024 г. 18:05

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18:05Новый план Путина, роль Китая и Франции и F-16 для ВСУ — эфир Новини.LIVE

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Эксклюзив

18:03Диджеи и дизайнеры — киевляне ответили, кого нужно бронировать от мобилизации

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15:04 Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

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13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

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13:36 В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

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12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

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11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

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11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

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10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

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09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

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18:05 Новый план Путина, роль Китая и Франции и F-16 для ВСУ — эфир Новини.LIVE

Text
Эксклюзив

18:03 Диджеи и дизайнеры — киевляне ответили, кого нужно бронировать от мобилизации

Text

15:04 Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

Text

13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

Text

13:36 В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

Text

11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

Text

11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Text

10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

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Гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик Петр Черник. Тема эфира — новый план Владимира Путина, роль Китая и Франции в войне и сколько истребителей F-16 должны иметь ВСУ.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Петром Черником

Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • возможное повторное наступление ВС РФ на Киев;
  • какую роль сыграют Франция и Китай, чтобы задушить войну;
  • сколько истребителей F-16 нужно иметь украинским ВВС;
  • какой компромат на Олафа Шольца Владимир Путин.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Молдовы объявило российского дипломата Олега Васнецова персоной нон решетки, и призвали его покинуть страну.

В то же время латвийский медиа-регулятор NEPLP заблокировал девять пропагандистских сайтов Кремля, которые распространяли ложную информацию о войне России против Украины, ненавистные высказывания и дискредитирующую Латвию и НАТО информацию.

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18:20 Переправляли "рыбаков" в Молдову через плавни — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов

18:16 Польские фермеры устроят массовые протесты по всей стране — на дорогах ожидают "апокалипсис"

18:13 Телемарафон ждут перемены, – и.о. Министра культуры Карандеев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

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13:36 В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

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11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

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10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

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