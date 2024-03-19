Новый план Путина, роль Китая и Франции и F-16 для ВСУ — эфир Новини.LIVE

Гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик Петр Черник. Тема эфира — новый план Владимира Путина, роль Китая и Франции в войне и сколько истребителей F-16 должны иметь ВСУ.
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Эфир Вечір.LIVE с Петром Черником
Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:
- возможное повторное наступление ВС РФ на Киев;
- какую роль сыграют Франция и Китай, чтобы задушить войну;
- сколько истребителей F-16 нужно иметь украинским ВВС;
- какой компромат на Олафа Шольца Владимир Путин.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Молдовы объявило российского дипломата Олега Васнецова персоной нон решетки, и призвали его покинуть страну.
В то же время латвийский медиа-регулятор NEPLP заблокировал девять пропагандистских сайтов Кремля, которые распространяли ложную информацию о войне России против Украины, ненавистные высказывания и дискредитирующую Латвию и НАТО информацию.